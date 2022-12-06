台南學甲槍擊案未破分局長撤換 警署長：不適任調整

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（中央社記者黃麗芸台北6日電）台南市學甲槍擊案開88槍迄今未破，台南市警察局昨天宣布調整學甲分局長蔡宗昌職務。警政署長黃明昭今天表示，這是學甲分局長不適任問題，是由台南市警察局長考核決定。

位於台南市學甲區的一家科技公司與無黨籍市議員謝財旺服務處，在11月10日凌晨先後遭人疑似持衝鋒槍射擊88槍，至今尚未破案。台南市警察局昨天發布人事異動，將蔡宗昌調任保安警察大隊大隊長，遺缺由保安警察大隊大隊長劉全褔接任。

黃明昭下午出席警政署刑事局「貫徹系統性掃黑」記者會，媒體會後聯訪詢問學甲槍擊案未破就將蔡宗昌調任，是否還有下一波調整？

他表示，這是分局長適任問題，由台南市警察局長考核，目前認為蔡宗昌不適任所做的調整，專案小組將持續偵辦槍擊案，現已鎖定相關犯嫌。

媒體追問，數名中高階警官涉足「88會館」的警紀案，如何看有立委說不公布真相就卡警政預算？以及相關警紀整頓。黃明昭說，警政署督察室已立案追查，且一直進行查處中，有一定結果會對外說明，若有違法違紀行為者就依法究辦。

黃明昭說，整頓警紀是警政署的決心，11月28日已召集各縣市警局督察長開會，並要求違反警紀者要徹底查辦，絕不能避重就輕，有事證絕對查辦到底，包括局長、督察長和政風人員都要負起相關責任。（編輯：李亨山）1111206