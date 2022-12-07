台南學甲重大槍擊案未破 新任分局長走馬上任

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（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南市學甲區11月10日發生連續兩地共開88槍重大擊案迄未破案，市警局調整轄區人事，新任學甲警分局長劉全福今天上任。台南市警察局長方仰寧表示，將盡全力給社會交代。

這起選前發生的重大槍擊案至今未破案，引發社會各界議論，台南市政府警察局5日宣布學甲警分局長蔡宗昌和保安警察大隊長劉全福職務對調，強調人事調整不影響案件偵辦，交接儀式上午在學甲警分局舉行，由方仰寧主持監交，劉全福接下印信後正式上任。

方仰寧接受媒體聯訪被媒體問及，外界有「蔡宗昌是案件遲未偵破代罪羔羊」一說，方仰寧表示，職務調整沒有任何代罪羔羊說法，包括自己也是，對於長官交付任何職務都是全力以赴。

方仰寧表示，人事異動的主因是評估蔡宗昌在過程中與基層員警溝通不夠，歷練上還有加強必要，不是否定蔡宗昌的能力，而是認為若在領導統御上已出現裂痕，專案小組又須持續運作，沒有時間等待磨合，反而成為辦案阻力，因此決定調整人事。

方仰寧表示，蔡宗昌調整單位後仍任主管職，希望能在保安大隊長職務上好好表現，以後還是有很好機會。

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劉全福接受媒體聯訪表示，上任後將以多聽、多看、多溝通為原則、勤走基層，以走動式管理達到優化內部管理目標，並把地方治安工作做好，「此時說沒有壓力是騙人的」，但仍將勇於承擔、全力以赴。

劉全福為警察大學行政警察學系60期、台北大學公共行政暨政策學系碩士。之前警職歷練多在人事系統，在南市保大大隊長之前，歷任南投縣警局人事室主任、警政署人事室專員、保安警察第七總隊人事室主任、航空警察局人事室主任、台南市警局人事室主任。（編輯：孫承武）1111207