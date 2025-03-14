學甲88槍擊案 主嫌洪政軍判刑10年、槍手孔祥志8年定讞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北14日電）台南市學甲區2022年大選前夕發生88槍槍擊案，二審判決6人有罪、2人無罪，其中主嫌「紅龜」洪政軍判刑10年，槍手孔祥志判刑8年，最高法院日前駁回上訴定讞。

最高法院指出，洪政軍犯非法持有非制式衝鋒槍罪、受禁止出國處分而出國罪，事證明確，判處應執行有期徒刑10年確定；孔祥志判處8年徒刑確定；司機李奇漢判刑1年確定。

被控幕後主導槍擊的王文宗依犯使犯人隱蔽罪，判刑6月確定；從犯郭建彰、楊展華依同罪，判刑5月確定。王文宗等3人，均可易科罰金。3人另被控犯共同恐嚇危害安全等罪嫌，檢方舉證不足，此部分駁回上訴，無罪確定。被告謝俊誠、蔡金郎，無罪確定。

判決指出，不詳人士與前台南市議員謝財旺、前民進黨中執委郭再欽有怨仇，邀當時因另案通緝中的洪政軍及孔祥志謀議槍擊計畫。

民國111年11月10日凌晨，孔祥志持衝鋒槍到郭再欽公司掃射58槍，隨即轉往謝財旺服務處掃射30槍。犯案後，孔祥志與洪政軍逃亡至中國福建省，期間王文宗資助孔祥志、洪政軍逃亡開銷與隱匿身分，並2度前往中國會面。

案經洪政軍與孔祥志遭中國警方逮捕，112年2月25日遣返台灣歸案。台南地檢署歷經數月偵查後，起訴洪政軍等8人。

一審的台南地方法院指出，王文宗、郭建彰、楊展華、孔祥志坦承犯行，洪政軍否認犯行。但因卷內事證顯示，孔祥志犯案前預告聽命行事、頻繁與洪政軍聯繫，可知洪政軍、孔祥志背後另有人謀畫主持槍擊案，據此分別量刑。

一審判處洪政軍應執行有期徒刑10年，孔祥志8年徒刑；王文宗、楊展華、郭建彰判處5月至6月不等徒刑，3人均可易科罰金，可上訴。

至於王文宗等人被控主導或協助槍擊，一審認為，王文宗與郭再欽、謝財旺原關係緊密，107年議長選舉後決裂，檢方不能僅憑此點，即推論王文宗為幕後主導，據此判決王文宗、楊展華、郭建彰、謝俊誠、蔡金郎、李奇漢無罪。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

案經上訴，二審由台灣高等法院台南高分院審理。二審就洪政軍、孔祥志、王文宗、郭建彰、楊展華有罪的部分，維持一審刑度；而李奇漢因明知孔祥志槍擊計畫，仍載送、協助湮滅孔祥志犯後換裝衣物，據此撤銷判決，改判處1年徒刑。

二審另指出，檢察官上訴主張量刑過輕，且王文宗等人協助槍擊計畫。此部分舉證不足，仍維持無罪判決。經檢察官、洪政軍等人再上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。（編輯：戴光育）1140314