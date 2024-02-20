台南88槍擊案主嫌洪政軍判10年 王文宗判6個月

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（中央社記者楊思瑞台南20日電）發生於民國111年九合一選舉前的台南學甲88槍槍擊案，台南地院今天判主嫌洪政軍10年、槍手孔祥志8年徒刑，被控指使槍擊案的學甲慈濟宮董事長王文宗判刑6月，得易科罰金。

此案由台南地檢署偵查後，以槍砲等罪嫌起訴王文宗、洪政軍、孔祥志、共犯楊展華、李奇漢、郭建彰、蔡金郎、謝俊誠等涉案8人。

台南地方法院下午宣判，洪政軍應執行有期徒刑10年、孔祥志徒刑8年；王文宗犯使犯人隱避罪，處徒刑6月，得易科罰金；楊展華犯使犯人隱避罪，處徒刑5月，得易科罰金；郭建彰犯使犯人隱避罪，處徒刑5月，得易科罰金；謝俊誠、李奇漢及蔡金郎無罪。

南檢調查，曾任原台南縣學甲鎮民代表會主席、中國國民黨區黨部主委、現任學甲慈濟宮董事長的王文宗，及前台南市議員謝財旺、前民進黨中執委郭再欽等3人，原本私交甚篤，在政治上更緊密結合，民國107年底卻關係生變，王文宗因故和謝、郭交惡。

因此，王文宗夥同遭通緝好友洪政軍策劃於111年底對郭再欽的公司及謝財旺的服務處開槍，由洪政軍指揮執行，犯案後則由王文宗安排援助逃亡。

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洪政軍、孔祥志犯案後，於111年11月搭乘漁船偷渡至中國福建省沿岸，王文宗得知偷渡成功，曾兩度搭機前往中國廈門，再到泉州市和洪政軍見面，並申辦洪政軍使用的手機及門號，資助日常開銷，直到中國警方於去年1月18日在泉州市逮捕洪政軍和孔祥志，2月引渡回台。

南檢起訴認為洪政軍教唆槍手孔祥志犯下槍擊案，王文宗為指使者，並資助洪、孔兩人在中國大陸藏匿，審理過程中，孔祥志全部認罪，洪政軍及王文宗僅承認協助藏匿人犯，請求法官從輕量刑。（編輯：郭諭儒）1130220