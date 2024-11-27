學甲88槍擊案 二審7人維持原判、1人從無罪改判1年

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（中央社記者張榮祥台南27日電）台南學甲111年九合一大選前發生全國矚目88槍槍擊案，主嫌洪政軍等5人被判刑，3人無罪，上訴二審後，台南高分院今天維持一審7人原判，僅李奇漢從無罪改判1年，全案可上訴。

台南地檢署偵辦學甲88槍槍擊案，民國112年4月偵結，以槍砲等罪嫌起訴幕後策劃人之一的「紅龜」洪政軍、槍手孔祥志、學甲慈濟宮董事長王文宗、共犯楊展華、李奇漢、郭建彰、蔡金郎、謝俊誠等8人。

台南地方法院今年2月宣判，洪政軍判刑10年，孔祥志8年，王文宗6個月得易科罰金，楊展華5個月得易科罰金，郭建彰5個月得易科罰金；謝俊誠、李奇漢及蔡金郎無罪。

全案上訴二審，台灣高等法院台南分院今天宣判，洪政軍、孔祥志、王文宗、楊展華、郭建彰、蔡金郎、謝俊誠等7人上訴駁回。李奇漢以幫助犯恐嚇危害安全罪，從無罪改判1年。

南檢調查，曾任原台南縣學甲鎮民代表會主席、中國國民黨區黨部主委的學甲慈濟宮董事長王文宗，及前台南市議員謝財旺、前民進黨中執委郭再欽等3人，原本私交甚篤，在政治上更緊密結合，107年底卻關係生變，王文宗和謝、郭交惡。

因此，王文宗夥同遭通緝好友洪政軍策劃111年對郭再欽的公司及謝財旺的服務處開槍，由洪政軍指揮執行，犯案後則由王文宗安排援助逃亡。

洪政軍、孔祥志犯案後，同年11月搭乘漁船偷渡至中國福建省沿岸，王文宗得知偷渡成功，曾兩度搭機前往中國廈門，再到泉州市和洪政軍見面，並申辦洪政軍使用手機及門號，資助日常開銷，直到中國警方去年1月18日在泉州市逮捕洪政軍和孔祥志，2月引渡回台。（編輯：郭諭儒）1131127