台南學甲槍擊案追兩嫌 方仰寧：共犯結構

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台南市政府警察局長方仰寧（前）7日在學甲分局接受媒體聯訪表示，台南地檢署發布通緝的槍擊案嫌犯孔祥志與另名查緝對象洪政軍為共犯結構，將全力追查。中央社記者楊思瑞攝 111年12月7日

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（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南市學甲區選前發生88槍重大槍擊案至今未偵破。南檢昨天發布通緝嫌犯孔祥志，台南市警察局長方仰寧今天表示，孔祥志與另名查緝對象洪政軍為共犯結構，將全力追查。

台南市學甲區11月10日凌晨連續發生2件槍擊案，槍手共開88槍，至今尚未偵破引發社會議論，台南市政府警察局將學甲警分局長蔡宗昌和保安警察大隊長劉全福2人職務對調。方仰寧今天在學甲分局長交接儀式致詞表示，專案小組會持續運作，弄到案情有眉目才會解散。

方仰寧表示，犯罪偵查需靠證據，不是人云亦云，專案小組有既定調查軌道，證據到哪裡就辦到哪裡，不會因政治語言或地方人士揣測而影響辦案進度；但所有傳聞都是重要資訊，專案小組會加以過濾，希望各界支持專案小組，將盡全力給社會交代。

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方仰寧接受媒體聯訪被問到台南地檢署昨天發布通緝嫌犯孔祥志，有媒體報導「檢警辦案不同步」情形，方仰寧說，檢察官在公布通緝書前有告知警方，可能有些專案小組成員不知此事才會傳出誤會，檢警辦案一直合作無間。

媒體追問日前警方發布查緝對象、綽號「紅龜」的洪政軍與孔祥志間關係，方仰寧表示，孔、洪2人是共犯結構，發布通緝就是希望藉由全國警察力量全力追緝。至於相關嫌犯是否偷渡出境，方仰寧說，偵辦案件不排除任何可能，在沒有明確事證下不便公布任何對案情相關研判。（編輯：孫承武）1111207