台南學甲槍擊案 李姓共犯遭羈押禁見

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台南市學甲區11月10日凌晨連續發生兩件槍擊案，歹徒騎機車疑似持衝鋒槍先到學甲區一家科技公司掃射，再到市議員謝財旺服務處向鐵門開了30槍，科技公司圍牆外留下58枚彈殼。（讀者提供）

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（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南檢警偵辦11月10日發生的學甲槍擊案，鎖定涉嫌開槍的男子孔祥志並於12月6日發布通緝，南檢今天公布6日當天拘提一名李姓共犯到案，並已向法院聲請羈押獲准。

台南地檢署今天發布新聞稿指出，台南地檢署與台南市政府警察局專案小組連日來抽絲剝繭，鎖定開槍的孔姓被告後，因孔姓被告已逃亡，經專案小組檢察官拘提未獲，於6日發布通緝，當天專案小組也拘提另一名共犯李姓被告到案。

南檢指出，檢察官複訊後認為李姓被告涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪及販賣第二級毒品等罪，犯嫌重大且有逃亡、湮滅、偽造證據及勾串共犯、證人之虞，於7日晚間向台南地方法院聲請羈押禁見，法院於8日下午裁定收押禁見。

南檢指出，專案小組自槍擊案發生後持續且緊密討論、蒐集相關的資料進行分析比對，務必將不法之徒繩之以法，以維護社會秩序。

這起槍擊案發生於11月10日凌晨2時許，一名嫌犯騎著懸掛偽造車牌機車，從台南市北區騎到學甲區，先到一家科技公司廠房，疑似拿衝鋒槍開了58槍，再到無黨籍台南市議員謝財旺學甲服務處，朝鐵捲門開了30槍，隨後騎車逃逸，至今尚未破案。（編輯：謝雅竹）1111212