台南學甲槍擊案嫌犯孔祥志疑潛逃出境 母喊話「快投案」

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（中央社記者楊思瑞台南12日電）發生於11月10日的台南學甲槍擊案至今未破案，檢方對涉案槍手孔祥志發布通緝，警方研判可能已潛逃出境，孔祥志母親今天在市議員謝財旺陪同下出面，呼籲兒子趕快投案。

這起槍擊案發生於11月10日凌晨2時許，一名嫌犯騎著懸掛偽造車牌機車，從台南市北區騎到學甲區，先到一家科技公司廠房，疑似拿衝鋒槍開了58槍，再到無黨籍台南市議員謝財旺學甲服務處，朝門口開了30槍，隨後騎車逃逸。

台南市警察局學甲分局長劉全福今天以地圖說明槍手做案及逃逸路線表示，嫌犯於11月10日凌晨從學甲區住家出門，由李姓男子接應到台南市區武聖夜市，再刻意步行到花園夜市，騎乘已停放許久的機車回學甲犯案。

劉全福表示，嫌犯犯案後換上變造車牌，沿台19線道路向南騎，經過西港大橋後就行蹤不明，警方過濾大量監視器畫面，未發現作案車輛再次出現。

警方指出，專案小組初判此案為集團性預謀犯罪，可能早在8月間就開始勘查地形、監視器等細節，計劃如何製造斷點，影響警方辦案，並研判孔祥志可能已潛逃出境，另一名可能居於指導層級的涉案人洪政軍也下落不明，警方持續全力追緝，依證據偵辦到底。

孔祥志母親今天在謝財旺陪同下出面，呼籲兒子趕快投案，釐清幕後案情，不要被特定人士利用。

孔母表示，孔祥志雖然不是很乖的孩子，也曾做過不少錯事，在外面欠了一些錢，但應不會是自願去開槍的人，猜測可能有什麼苦衷而被人指使，且母子兩人與謝財旺私交不錯，曾一起到謝財旺服務處當志工，孔祥志都稱呼謝財旺「旺叔」，如果不是受迫，怎麼可能去自己叔叔的服務處開槍。

謝財旺說，孔祥志出身單親家庭，與母親相依為命，遭通緝讓孔母難以接受，呼籲孔祥志儘早投案，說明案情，讓孔母不再擔心、晚上睡得著覺。（編輯：陳仁華）1111212

台南市警察局學甲分局長劉全福（圖）12日以地圖說明學甲槍擊案涉案槍手做案及逃逸路線。中央社記者楊思瑞攝 111年12月12日