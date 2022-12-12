台南學甲槍擊案犯嫌3層分工 槍手疑潛逃東南亞

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（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南檢警偵辦學甲槍擊案，初步研判犯嫌的分工為指揮、執行及接應3層，2名涉嫌接應共犯到案，遭鎖定的槍手孔祥志疑潛逃東南亞，正全力追緝孔祥志的老大、綽號「紅龜」洪政軍。

台南地檢署今天指出，6日拘提1名李姓共犯到案，並向法院聲請羈押獲准，連同先前獲交保的郭姓男子在內，共有2名共犯到案。

專案小組初步釐清犯罪輪廓，鎖定槍手是台南地檢署6日發布通緝的孔祥志，而孔祥志長期跟隨的洪政軍也被認為是共犯，孔、洪2人都行蹤不明。

警方初步釐清，孔祥志於11月10日凌晨從學甲區住家出門，由李姓男子接應到台南市武聖夜市，再刻意步行到花園夜市，騎乘已停放許久的機車回學甲犯案，犯案後換上變造車牌，沿台19線道路向南騎，經過西港大橋堤岸一帶後就行蹤不明。

台南市政府警察局學甲分局長劉全福下午接受媒體聯訪時表示，目前已知共犯中，洪男早在民國108年就因案被通緝，孔男是6日由南檢發布通緝，李姓男子已遭羈押，另一名涉嫌接應的共犯郭男在案發後不久到案，以新台幣6萬元交保。

劉全福指出，根據目前追查到的情資顯示，孔男疑在作案後準備新台幣50萬元給李男，做為接應的佣金。

對於外傳孔祥志已潛逃出境到柬埔寨，劉全福指出，因共犯中有人的朋友在東南亞地區經商，研判孔男很可能潛逃到東南亞躲避追緝。

媒體詢問，孔祥志與綽號「紅龜」的洪政軍之間關係。對此，劉全福表示，孔男一直以來是追隨著「紅龜」在混的，「紅龜」極有可能是共犯，專案小組辦案腳步不會停歇，將持續追緝孔、洪2人，並釐清幕後是否還有黑手。（編輯：戴光育）1111212