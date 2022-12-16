台南檢警逮涉學甲槍擊案指揮男子 聲押2人

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台南市學甲區11月10日凌晨連續發生兩件槍擊案，歹徒騎機車疑似持衝鋒槍先到學甲區一家科技公司掃射，再到市議員謝財旺服務處向鐵門開了30槍，科技公司圍牆外留下58枚彈殼。圖為學甲槍擊案案發周邊。中央社記者楊思瑞攝 111年11月10日

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（中央社記者張榮祥台南16日電）台南學甲槍擊案尚未偵破，專案小組14日拘提涉案通緝犯洪政軍的好友楊姓男子，南檢訊後認定楊男屬指揮層級，昨晚連同已交保共犯郭姓男子向台南地方法院聲請羈押。

台南地檢署發言人許嘉龍今天表示，專案小組偵辦學甲槍擊案，調取相關資料分析後，14日上午拘提已交保共犯郭男及洪政軍好友楊男到案，訊後認定2人違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪及藏匿人犯等，犯嫌重大，且有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，昨晚向台南地院聲請羈押禁見。

台南學甲槍擊案發生於九合一選舉前的11月10日凌晨，槍手孔祥志向學甲區頂山寮一家科技公司開了58槍，再向謝姓市議員競選總部鐵門掃射30槍，南檢已發布通緝；共犯李姓男子被收押，郭姓男子當時交保，綽號「紅龜」洪政軍也因涉案遭通緝。

台南市議會今天上午專案報告學甲槍擊案，台南市警局副局長吳敬田下午將在學甲分局召開偵辦進度記者會。（編輯：謝雅竹）1111216