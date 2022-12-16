台南學甲槍擊案涉策劃指揮又供槍 「紅龜」好友落網

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台南檢警14日拘提涉及學甲槍擊案的楊姓男子，南檢訊後認定楊男屬指揮層級，15日晚上向台南地方法院聲請羈押。（台南市警察局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年12月16日

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（中央社記者張榮祥台南16日電）台南檢警專案小組偵辦學甲槍擊案，逮捕與綽號「紅龜」洪政軍同屬指揮層級的楊姓男子。警方指出，楊男、洪男、槍手孔祥志從小一起長大及犯案，由楊男提供衝鋒槍給孔祥志作案。

台南檢警專案小組14日拘提逮捕46歲楊姓男子及二度被交保的共犯郭姓男子，南檢昨晚訊後向台南地方法院聲請羈押禁見。

台南市警局副局長吳敬田今天下午在學甲警分局接受媒體聯訪時指出，學甲槍擊案由洪政軍及楊男共同策劃，2人同屬指揮層級。

吳敬田表示，楊男、洪政軍及孔祥志都是學甲人，從小一起長大犯案，楊男與洪政軍8月上旬當面直接策劃，10月23日處理花園夜市機車，10月24日移動機車，孔祥志11月10日騎機車作案。

吳敬田說，學甲槍擊案由楊男提供衝鋒槍給洪政軍，再由洪政軍交給孔祥志，郭男則提供作案機車給孔祥志，孔祥志犯案後立刻出境，洪政軍還在國內機率較大，警方已掌握協助孔祥志偷渡者，犯案動機與利益有關，但也不排除其它原因。

吳敬田表示，目前全案還有共犯，警政署長黃明昭已通令全國緝捕洪政軍、孔祥志，不管他們逃到哪裡，警方有信心緝捕歸案，共犯也將一網打盡。

台南學甲槍擊案發生於九合一選舉前的11月10日凌晨，孔祥志先向學甲區頂山寮一家科技公司開了58槍，再向謝姓市議員競選總部鐵門掃射30槍，南檢已發布通緝；共犯李姓男子被收押，郭姓男子當時交保，洪政軍也因涉案被通緝。（編輯：戴光育）1111216