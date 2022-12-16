台南檢警逮涉槍擊案指揮男子 聲押2人獲准

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（中央社記者張榮祥台南16日電）台南學甲槍擊案尚未偵破，專案小組14日拘提涉案通緝犯洪政軍的好友楊男，南檢訊後認定楊男屬指揮層級，昨晚連同已交保共犯郭男向台南地方法院聲押，地院今晚裁定羈押禁見。

台南地院今晚指出，楊男承認涉犯槍砲彈藥刀械管制條例，也坦承和洪政軍關係密切，卻否認犯下槍擊恐嚇；但地院認定楊男涉犯藏匿人犯、槍砲、恐嚇等罪嫌，共犯孔祥志、洪政軍逃亡未到案，楊男犯罪嫌疑重大，有勾串共犯或湮滅證據之虞，裁定羈押及禁止接見、通信。

二度交保的郭男，坦承涉犯湮滅證據罪，卻否認涉犯槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪嫌，但地院認定郭男犯罪嫌疑重大，有串供、滅證之虞，裁定羈押及禁止接見、通信。

台南學甲槍擊案發生於九合一選舉前的11月10日凌晨，槍手孔祥志向學甲區頂山寮一家科技公司開了58槍，再向謝姓市議員競選總部鐵門掃射30槍，南檢已發布通緝；共犯李姓男子被收押，郭姓男子當時交保，綽號「紅龜」洪政軍也因涉案遭通緝。

台南檢警專案小組14日拘提逮捕46歲楊姓男子及共犯郭姓男子，南檢昨晚訊後向台南地院聲請羈押禁見。

專案小組調查，楊男和洪政軍同屬指揮層級，策劃犯案；楊男、洪男、孔祥志都是台南學甲人，從小一起長大及犯案，由楊男提供衝鋒槍給孔祥志作案，郭男負責提供機車；孔祥志犯案後立刻出境，洪政軍還在國內機率較大，警方已掌握協助孔祥志偷渡者，犯案動機與利益有關，但也不排除其它原因。（編輯：郭諭儒）1111216