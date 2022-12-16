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台南學甲槍擊案 邢泰釗指示迅速緝捕逃犯洪政軍

2022/12/16 13:50（12/16 14:08 更新）
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台南市學甲區11月10日凌晨連續發生兩件槍擊案，歹徒騎機車疑似持衝鋒槍先到學甲區一家科技公司掃射，再到市議員謝財旺服務處向鐵門射擊約30發，科技公司圍牆外留下58枚彈殼。（讀者提供）
台南市學甲區11月10日凌晨連續發生兩件槍擊案，歹徒騎機車疑似持衝鋒槍先到學甲區一家科技公司掃射，再到市議員謝財旺服務處向鐵門射擊約30發，科技公司圍牆外留下58枚彈殼。（讀者提供）
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（中央社記者蕭博文台北16日電）最高檢今天表示，台南地檢署昨天針對台南學甲槍擊案向檢察總長邢泰釗專案簡報，邢泰釗指示務必集中力量將逃犯洪政軍及孔祥志迅速緝捕到案，並追查其他共犯及幕後主使者。

最高檢察署發布新聞稿表示，法務部長蔡清祥非常重視台南學甲槍擊案，指示最高檢督導辦理，南檢昨天下午即派員至最高檢向邢泰釗專案簡報。

新聞稿指出，邢泰釗聽取簡報後，對於台南地檢署與台南市警察局連日辛勞偵辦予以肯定，並期盼持續努力釐清相關案情，以安定民心。

邢泰釗表示，洪政軍（綽號紅龜）犯有重傷害及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，曾斷人雙掌、殘人肢體，犯此人神共憤罪行的槍擊要犯經法院判刑9年定讞，迄今仍逍遙法外並持續犯罪，嚴重破壞社會秩序與治安達5年之久，應速將洪政軍緝捕到案。

邢泰釗並裁示，洪政軍在本案居關鍵地位，請台南地檢署檢察官迅速指揮司法警察機關，務必集中力量將洪政軍及共犯孔祥志迅速緝捕到案，並追查其他共犯及幕後主使者，絕不容許暴徒逍遙法外。

新聞稿也提到，本案坊間傳言紛紛，造成社會不安，邢泰釗有信心也相信人民保母必定不負民眾期待，緝捕逃犯到案以釐清案情，並呼籲民眾提供情資協助司法人員，共同維護社會秩序。

台南學甲槍擊案發生於九合一選舉前的11月10日凌晨，槍手孔祥志向學甲區頂山寮一家科技公司開了58槍，再向謝姓市議員競選總部鐵門掃射30槍，南檢已發布通緝；共犯李姓男子被收押。

專案小組14日上午拘提先前獲交保的共犯郭男及洪政軍好友楊男到案，訊後認定兩人違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪及藏匿人犯等，犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，15日晚間向台南地方法院聲請羈押禁見。（編輯：唐聲揚）1111216

#台南
#學甲槍擊案
#邢泰釗
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