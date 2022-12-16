台南學甲槍擊案又有犯嫌遭逮 檢警：屬指揮層級

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台南市學甲區11月10日凌晨連續發生兩件槍擊案，歹徒騎機車疑似持衝鋒槍先到學甲區一家科技公司掃射，再到市議員謝財旺服務處向鐵門開了30槍，科技公司圍牆外留下58枚彈殼。（讀者提供）

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（中央社記者張榮祥台南16日電）台南市學甲槍擊案又有犯嫌遭逮到案，台南檢警今天稍晚將公開說明。警方透露，這名犯嫌屬指揮層級，台南地檢署應該會聲押。

台南市議會今天上午專案報告學甲槍擊案，台南市警局副局長吳敬田下午也將在學甲分局召開偵辦進度記者會；警方透露，又有犯嫌被逮到案，屬於指揮層級。台南地檢署也證實，稍晚將發稿統一說明。

台南學甲槍擊案發生於九合一選舉前的11月10日凌晨，槍手孔祥志分別向學甲區頂山寮一家科技公司開了58槍，再向謝姓市議員競選總部鐵門掃射30槍，南檢已發布通緝；共犯李姓男子被收押，郭姓男子交保，綽號「紅龜」的洪姓男子也因涉案遭通緝。（編輯：唐聲揚）1111216