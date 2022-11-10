台南學甲兩處暗夜遭槍擊 業主稱未與人結怨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台南市學甲區一家科技公司10日凌晨遭掃射30多槍，未釀傷亡，公司董事長為蔡姓男子，上午向警方報案的是一名謝姓員工，兩人均表示，最近沒有與他人發生糾紛；警方循線全力追緝調查中。中央社記者楊思瑞攝 111年11月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南市學甲區今天凌晨先後發生槍擊案，一家科技公司遭掃射30多槍、隨後市議員謝財旺服務處則是掃射50多槍，幸未造成傷亡。案情震驚警界，正值選前檢警組專案鎖定1嫌追查。

警方調查發現，1男子凌晨3時多騎機車到謝財旺服務處門口停下，疑持衝鋒槍朝服務處門口射擊後，隨即騎車逃離現場，鑑識人員事後採證發現現場彈孔30個，遺留彈殼30枚。另名歹徒稍早曾先到學甲區頂山寮一家科技公司，從圍牆外向建物開槍，警方在現場找到58枚彈殼。

台南市政府警察局學甲分局分局長蔡宗昌下午接受媒體聯訪表示，遭槍擊的謝財旺服務處同時也是下屆台南市議員參選人謝舒凡競選總部，謝財旺與謝舒凡父女兩人都向警方表示，最近沒有與他人結怨或有糾紛，不清楚為何遭槍擊。

蔡宗昌表示，位於頂山寮的科技公司董事長為蔡姓男子，早上向警方報案的是一名謝姓員工，謝、蔡兩人均向警方表示，最近沒有與他人發生糾紛。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔡宗昌指出，有媒體報導這家科技公司與一名郭姓男子有關，警方初步調查發現，郭男已在1、2年前將公司賣給蔡男，且郭男目前住處位於台南市區，並非在遭槍擊的這處地點。

蔡宗昌表示，警方案發後鎖定一名有重大刑案前科男子涉嫌，但因作案用機車的車牌經變造，增加追查難度，目前正全力追緝中。蔡宗昌指出，由於正值選舉期間，警方已為謝財旺及謝舒凡指派隨扈，並提供防彈背心等裝備加強維安，近日也會針對服務處加強巡邏。（編輯：孫承武）1111110