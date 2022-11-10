台南議員謝財旺服務處遭槍擊 鐵門留多處彈孔

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（中央社記者楊思瑞台南10日電）無黨籍台南市議員謝財旺位於學甲區的服務處今天凌晨遭人持槍射擊，鐵捲門留下多處彈孔，未造成傷亡，謝財旺懷疑與政治因素有關，警方正循線調查中。

台南市政府警察局學甲分局今天凌晨3時許接獲通報，指稱學甲區中正路上的市議員謝財旺服務處遭槍擊，員警抵達現場後發現鐵捲門上有多處彈孔，地上留有彈殼，隨即封鎖現場進行蒐證。

警方隨後調閱監視器畫面，發現一人騎機車到服務處門口後，疑持手槍朝服務處門口射擊，目前正循線追查釐清中。

謝財旺現為台南市第2選區（西港區 、七股區 、將軍區 、北門區 、佳里區 、學甲區）市議員，未尋求連任，改由女兒謝舒凡接棒，她獲得民進黨提名在同選區參選，遭槍擊的服務處同時也是謝舒凡競選總部。

謝財旺指出，不清楚是何人所為，但近期有人在網路上攻擊他與謝舒凡的政見，懷疑與政治因素有關。（編輯：戴光育）1111110

謝財旺（前）現為台南市第2選區市議員，未尋求連任。（中央社檔案照片）