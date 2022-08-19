九合一決戰倒數／台南市長選戰 黃偉哲求穩拚連任、謝龍介衝得票

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台南向來是綠營鐵票倉，角逐市長人選5人中除公認聲勢較強的現任市長黃偉哲（左），國民黨提名的台南市議員謝龍介（右）也具全國知名度。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張榮祥台南19日電）檯面上角逐台南市長人選已有5人，但選戰氣氛卻冷颼颼，民主進步黨希望選情在「冷中求穩」，中國國民黨則穩固基本盤再衝高票數，另3名參選人則積極尋求曝光以爭取支持，各有盤算。

台南向來是綠營鐵票倉，5人中除公認聲勢較強的現任市長黃偉哲，國民黨提名的台南市議員謝龍介也具全國知名度，而前立法委員許忠信、「虧雞爹」林義豐都是選戰熟面孔，白色恐怖受難者商滿生孫女商毓芳則是中途殺出的新人。

不過，參選人數多不代表選戰熱度高；黃偉哲每天勤跑市政行程，謝龍介依既定規劃展開「百廟祈福」，許忠信、林義豐及商毓芳曝光率較低，除部分掛在幹道、高樓顯眼處與台南市議員參選人的「合體看板」，各陣營在市政建設議題上難擦撞出火花，遑論炒熱選情。

走在府城，一般選民似乎也不太關心，鮮少提到台南市長選情現況及變化，反而先前多關注COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、台北市、新北市、桃園市選情、近期美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台及中國軍演。

無黨籍的前立委許忠信（前右）2018年競選台南市長失利，2022再次投入參選，他自信專業能力是最大優勢，也能獲得市民支持。中央社記者楊思瑞台南攝 111年8月19日

民進黨台南市黨部主任委員潘新傳直言，「防疫都來不及了，哪有時間理會選舉」，何況北3都選戰打得火熱，吸引全國目光，台南選情相對冷清是意料中的事。

此外，潘新傳說，現階段台南選情冷較有利於民進黨；黃偉哲意識形態不強，個性平實低調，幾乎沒衝擊性舉止或言論，加上近4年施政，中間選民接受度較高，對手製造議題效果也不如預期，選戰策略就是「鞏固基本盤，逐步爭取中間選票」，簡單說就是「選情愈冷愈好」，穩定前行，靜待投票日。

持類似看法的國民黨務人士說，連謝龍介指控黃偉哲疑涉索賄案都還要跑到台北舉辦記者會才能吸引媒體目光，顯見台南選舉關注度仍待提升，加上歷年選舉中間選民在選前多傾向不表態，選戰造勢不易激起漣漪。

面對台南「綠大於藍」盤局，國民黨台南市黨部主委林進旺表示，國民黨近年面對民進黨打壓，黨務系統「要人沒人、要錢沒錢」，早年選舉強調的組織動員戰如今困難重重，民進黨又有大量行政資源，國民黨不管推誰參選，一開始就面臨劣勢。

國民黨台南市黨部副主委莊占魁說，不論謝龍介採取哪種打法，黨部任務就是先穩住基本盤，再衝高票數，至於其他3名參選人票源多和黃偉哲重疊，較搶不到藍營選票。

許忠信自信以專業能力為最大優勢，2018年選台南市長拿到4萬5168票，再次參戰，他相信只要有心為台南做事，提出正確專業政見，一定可獲得更多支持。

許忠信競選陣營說，選情冷是不爭事實，疫情讓選民自律不群聚，北3都選情發酵蓋過台南選舉曝光度等都有影響。選戰倒數，就努力讓選民了解許忠信和黃偉哲最大差別，在於許忠信是知識性參選人。

以辦活動吸睛的林義豐2018年市長選戰拿到8萬4153票，這次還是以年輕人為主要訴求目標，也藉時事議題曝光；知名度不高的商毓芳頻頻製造議題及回應搏眼球。兩人在相對艱困選戰中力爭上游，也讓部分選民注意到他們的存在和政見。（編輯：孫承武）1110819

爭取連任的台南市長黃偉哲，聲勢較強，也較被看好，他的圖像也多被爭取連任的民進黨籍市議員引用。中央社記者張榮祥台南攝 111年8月19日