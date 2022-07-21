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民進黨台南聯合輔選中心成立 力拚全壘打

2022/7/21 15:33（7/21 15:46 更新）
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民進黨台南市黨部21日成立年底九合一選舉第一個聯合輔選中心，34名議員參選人與台南市長黃偉哲（2排左4）拍攝定裝照，並合體造勢。（民進黨台南市黨部提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年7月21日
民進黨台南市黨部21日成立年底九合一選舉第一個聯合輔選中心，34名議員參選人與台南市長黃偉哲（2排左4）拍攝定裝照，並合體造勢。（民進黨台南市黨部提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年7月21日
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（中央社記者楊思瑞台南21日電）民進黨台南市黨部今天成立年底九合一選舉第一個聯合輔選中心，提名的34名議員參選人出席造勢，並一一與台南市長黃偉哲拍定裝照，盼揮出漂亮全壘打。

黃偉哲致詞表示，感謝台南市黨部在重要時刻肩負起協調整合責任，聯合輔選中心由市黨部主委潘新傳擔任總指揮，市議會黨團總召劉米山、市黨部評委召集人林昱仲擔任副總指揮，聯合輔選中心正式成立運作，目標明確就是要市長高票當選、議員全壘打的終極目標。

潘新傳表示，台南市選民民主水準高，民進黨所提名34名議員參選人各具特色，一定可以爭取到最多選民支持，市黨部將傾全力做好輔選工作，只要各議員競選總部提出需求、尋求支援，市黨部一定義不容辭，全力協助，相信年底選舉一定可以揮出全壘打。

劉米山表示，擔任副總指揮深覺責任重大，面對年底選戰，希望大家都放下派系，團結一致，才能讓議員席次最大化，達成議會過半目標。（編輯：謝雅竹）1110721

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劉米山
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