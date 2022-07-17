民進黨力守執政7縣市 首都之戰有機會一搏

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民進黨第20屆第1次全國黨員代表大會17日在台北國際會議中心舉行，台南市長參選人黃偉哲（左至右）、台北市長參選人陳時中、新北市長參選人林佳龍、台中市長參選人蔡其昌互相加油打氣。中央社記者徐肇昌攝 111年7月17日

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（中央社記者葉素萍台北17日電）民進黨年底縣市長選戰，已完成18個縣市布局，對民進黨而言，除了保住執政7縣市，雙北是重中之重、徐圖進取；至於2018年失去的宜蘭縣與雲林縣，希望藍天再變綠地。

談到選戰目標，民進黨副秘書長林鶴明說，對民進黨而言，不是喊幾席、大小聲就表示有把握，負責任提出候選人、團隊整建、提出政策，一步步往上走，結果才會是好的。

盤點2022選情，民進黨目前執政的7縣市當中，屏東縣、高雄市、嘉義縣、台南市都屬綠營優勢選區，選情穩定。桃園市、新竹市、基隆市，力拚穩定交棒。

基隆市方面，角逐者眾多，國民黨與時代力量分別提名前立委謝國樑、基隆市議員陳薇仲，民進黨派出立委蔡適應參選，前國民黨基隆市黨部主委黃希賢也表態以無黨籍參選。

民進黨內認為，基隆市長林右昌8年來做出一定政績，有助蔡適應選情，藍綠選將在地方都具備實力，小黨吸收到的票數也會影響戰局。

桃園市也有藍綠白參戰，分別是民進黨提名的林智堅、國民黨的張善政以及民眾黨的賴香伶。林智堅公開行程都有市長鄭文燦陪同，「手把手」帶領參香、接觸地方重要人士衝刺選情，但有黨內人士憂心論文風波會為選情投下變數。

新竹市是民進黨力守的執政縣市，民眾黨的高虹安與民進黨提名的沈慧虹、國民黨的林耕仁角逐，「三腳督」成形，黨內評估有機會守下。

對民進黨而言，非執政縣市勝選難度較高，重中之重就是雙北。

民進黨第20屆第1次全國黨員代表大會17日在台北國際會議中心舉行，今年主軸為「團結台灣、顧好未來」，為年底九合一選舉造勢。身兼民進黨主席的總統蔡英文（前左6）與行政院長蘇貞昌（前右6）率縣市長參選人呼口號。中央社記者徐肇昌攝 111年7月17日

民進黨提名的陳時中與獲民眾黨主席柯文哲支持參選的台北市副市長黃珊珊、國民黨的蔣萬安「三腳督」，民進黨內評估台北市長這戰，是有史以來最好機會，將傾力一搏。

實力堅強的新北市長侯友宜爭取連任，民進黨派出前交通部長林佳龍應戰，黨內評估，綠營在新北基層實力不弱，整合後將提升戰力。

同屬艱困選區的彰化縣，民進黨推出形象清新的青壯世代立委黃秀芳挑戰現任國民黨彰化縣長王惠美，上演女力對決；民進黨派系能否整合，將成為黃秀芳打贏縣長選戰的最大關鍵。

國民黨現任嘉義市長黃敏惠實力堅強，民進黨有學經歷豐富的前總統府副秘書長李俊俋對戰，民進黨內評估，只要黨內整合團結一致對外，有機會一搏。

民進黨在2018年縣市長選舉失去宜蘭縣、雲林縣。年底選舉，國民黨現任雲林縣長張麗善對上民進黨的劉建國，民進黨內認為，張家實力已不如過去穩固，年底選舉藍天再翻成綠地值得期待。

宜蘭縣方面，民進黨這次派系整合提名江聰淵，要挑戰現任縣長林姿妙，具現任優勢的林姿妙捲入司法案件，未來案件如何影響選局，仍是未知數。（編輯：謝佳珍、林克倫）1110717