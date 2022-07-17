蘇貞昌全代會細數政績 以支持度成長勉續拚好成績

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨第20屆第1次全國黨員代表大會17日在台北國際會議中心舉行，身兼民進黨主席的總統蔡英文（前左6）與行政院長蘇貞昌（前右6）率縣市長參選人振臂呼口號。中央社記者徐肇昌攝 111年7月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北17日電）行政院長蘇貞昌今天在民進黨全代會除細數政績，也談到，4年前民進黨支持度低迷而慘敗，當時蔡總統支持度28.5%，現在蔡總統與民進黨支持度分別成長到47.3%、32.6%；國民黨則因偏離主流民意，支持度從39.9%變成17.9%。

民進黨全代會下午在台北國際會議中心舉行，蘇貞昌以「顧好台灣：執政成績說明」進行報告，並再次拿出招牌撞球桿進行簡報，細數政績。

蘇貞昌說，政府責任就是「守護台灣、照顧人民、走向世界」，在中國蠻橫無理打壓下，總統蔡英文宣示，台灣人民堅定守護民主自由現狀，珍惜和平、始終保持善意，用對話化解兩岸對立分歧，但絕對不會在壓力下低頭。

蘇貞昌表示，經過多年努力，台灣的國際能見度是歷史新高，世界越來越重視台灣、支持台灣。人民是國家主人、兒童是國家未來，蔡政府是最照顧兒童的政府，預算從剛上任時的每年新台幣150億元，到今年800億元、明年1000億元。

蘇貞昌報告「800億元少子化預算」時指出，包括育兒津貼翻倍、不孕症療程補助、育嬰留職停薪補助6成薪提高到8成薪等；長照預算也從馬政府時期的50億元，提高到今年的607億元，是最照顧長輩的政府。

蘇貞昌接著談到班班有冷氣、校校會發電、生生用平板、年年調升基本工資、職災保險立法後將所有勞工全數納保等政策。

蘇貞昌並說，政府推出史上規模最大的300億元租金補助，手續簡便，現在申請在10月3日錢就進入帳戶，他建議所有黨公職、要選舉的人，可到市場、廟口、公園擺攤，幫民眾辦理租金補助，只要一台平板電腦就可辦到好。

談到防疫，蘇貞昌說，政府最重視國民健康，是最早進行防疫的國家，任何生命消逝都痛苦不捨，政府還沒有做到100分，但盡心盡力。在主要國家中，台灣染疫死亡率是最低的，超額死亡率是世界第3低，僅次於紐西蘭、列支敦斯登。

蘇貞昌指出，台灣的兒童疫苗接種率僅次於新加坡，政府準備的抗病毒藥物最充足，投藥率世界第一。疫情衝擊下，經濟成長還是11年來新高，國民黨執政8年人均GDP成長27%，蔡政府6年人均GDP成長56%，國際貨幣基金預測，台灣今年人均GDP3萬6050美元，可望超過韓國，實在很不簡單。

蘇貞昌說，台灣出口成績史上最旺，外銷訂單最強，2022上半年的上市櫃營收歷史新高，批發、零售業績也都創新高。瑞士洛桑管理學院（IMD）評比，2000萬人以上經濟體中，台灣競爭力世界第一，投資環境、投資條件亞洲第一；台灣的民主指數，經濟學人評比，是亞洲唯一擠進世界前10名全面民主國家。

蘇貞昌表示，再過4個月就要舉行九合一大選，民進黨為年輕人爭取18歲公民權，也要經公民複決。4年前民進黨支持度低迷而慘敗，當時蔡總統支持度才28.5%，現在蔡總統支持度成長近20個百分點來到47.3%，民進黨支持度也由24.2%，成長8.4個百分點來到32.6%；國民黨則因偏離主流民意，支持度從39.9%變成17.9%。

蘇貞昌說，所有參選人得到黨提名、支持，將披戰袍出征，爭取為人民服務機會，如果沒有勝選，蔡總統路線就不能繼續下去，所有參選人責任很重，黨很期待大家能為黨拚出好成績。行政團隊會繼續加油，歷史關鍵時刻要非常努力、贏得勝利，「大家加油、民進黨加油、台灣加油」。（編輯：謝佳珍）1110717