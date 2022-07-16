台灣女子拔河隊世運5連霸 總統讚：以選手們為榮

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（中央社記者溫貴香台北16日電）台灣拔河女將們在伯明罕世界運動會女子540公斤級比賽順利摘金，完成史無前例的5連霸。總統蔡英文表示，所有台灣人都以選手們為榮；副總統賴清德說，讓世界看到台灣；行政院長蘇貞昌稱讚「五告厲害」。

總統下午在臉書發文表示，捷報！正在美國伯明罕參加世運會的台灣女子拔河隊成功創下5連霸紀錄，贏得本屆世運會第一面金牌！台灣的女子拔河隊，從2005年世運會開始，就奪下了連續4屆的金牌。

總統說，在比賽的現場，所有選手展現長期訓練的成果，整齊劃一的步伐、口號及節奏感，終於力克全世界強敵，一路過關斬將，從預賽起每一場都完封勝，為台灣奪下首面金牌，也為台灣贏得了五連霸的榮耀。

她表示，這樣的成果背後，也來自選手和教練們辛苦的堅持與努力。尤其郭昇教練，因為三鐵訓練，在騎自行車上登武嶺路段時，發生車禍而跌落山溝，造成頸椎損傷。目前，教練四肢幾近癱瘓，不良於行，仍然堅持出席，進行現場指導。

總統說，看到贏得勝利後，選手們用輪椅推著教練上場共同合照，非常令人感動，相信教練堅持與不放棄的精神，一定深深激勵、鼓舞著所有的選手。

她並表示，最近幾年，因為疫情的關係，選手們的訓練計畫都受到很大的影響，感謝所有的選手、教練，在重重挑戰之中，依然排除萬難，堅持完成訓練計畫。

總統提到，所有選手們，因為長期訓練，手上也都長出厚繭，這樣的堅持與投入，讓人都非常感佩與心疼，「所有台灣人都以你們為榮」。

總統說，駐美代表蕭美琴也前往比賽現場，場邊有很多熱情的台灣民眾，一起為選手加油。目前在本屆世運會，台灣已經累積了1金、5銀、5銅的成績，大家一起繼續關注世運會，為台灣的選手加油。

副總統賴清德也到中華民國拔河運動協會臉書留言表示，恭喜繩力女孩們，艱辛的訓練帶來甜美的果實，終於摘下五連霸的榮耀，更讓世界看見台灣。

行政院長蘇貞昌也在臉書表示，五告厲害！台灣女子拔河隊達成5連霸！美國伯明罕舉辦的世界運動會女子拔河540公斤級項目中，台灣代表隊從預賽一路贏到決賽，連續5屆奪金。也為台灣代表團拿下本屆首面金牌。恭喜，也感謝台灣女子拔河隊全體隊職員與教練，繼續為台灣選手加油。（編輯：郭無患）1110716