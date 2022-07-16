台灣女子拔河隊世運5連霸 540公斤級摘金[影]

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（中央社網站16日電）台灣女子拔河代表隊今天在伯明罕世界運動會540公斤級決賽擊敗瑞典，拿下金牌，達成5連霸，這也是台灣在本屆世運會的第一面金牌。

中華民國拔河運動協會在臉書貼文表示，「21年5連霸真的很不容易」，從去年世界盃取得資格後不斷訓練，突破疫情困境重重考驗，選手們和教練都盡最大力氣，在賽場全力以赴，展現運動家精神，不到最後絕不放棄。

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2022年第11屆伯明罕世界運動會台灣代表團出發前，總統蔡英文授旗時提到，女子拔河隊從2005年世運會開始，就奪下連續4屆金牌，她要交付5連霸目標任務，希望選手們展現最堅強實力。

本屆世運會7月7日至7月17日在美國阿拉巴馬州伯明罕市（Birmingham, Alabama）舉行，這次台灣參賽運動包括飛行運動、壘球、撞球、保齡球、輕艇、柔術、合球、健力、滑輪運動、相撲、拔河、水中運動、寬板滑水及武術等14個種類，計69名選手，代表團總人數達133人。（編輯：簡莉庭）1110716

（圖取自世運會網頁theworldgames.org）