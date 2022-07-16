台灣拔河女將克服萬難 世運會風光完成5連霸

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台灣拔河女將16日在伯明罕世界運動會女子540公斤級直落二擊潰對手，拿下本屆世運會台灣代表團的首面金牌，同時也完成5連霸。（拔河協會提供）中央社記者龍柏安傳真 111年7月16日

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（中央社記者龍柏安台北16日電）COVID-19疫情攪局導致賽事延後1年舉辦，9名隊員又碰上輪流確診，台灣拔河女將們依舊克服萬難，在伯明罕世界運動會女子540公斤級比賽順利摘金，風光完成史無前例的5連霸。

2022伯明罕世界運動會今天凌晨進行女子拔河540公斤級賽事，台灣女將們7場比賽都以直落二擊潰對手，以完美的7連勝奪金，拿下本屆世運會台灣代表團的首面金牌，目前獎牌數累積達1金、5銀、5銅。

中華拔河運動協會理事長陳建平在獲知女將們完成5連霸後，先是恭喜選手的付出有了回報，並感動地表示，集訓期間先是受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）打擾，訓練被迫中斷，賽前又爆發隊員輪流確診的風暴，「她們真的很辛苦、很努力，我替她們的表現感到驕傲。」

陳建平透露，為幫助隊員們在賽前盡快把狀況調整至最佳狀態，出發前特地辦了4場模擬賽，找來男子選手模仿對手戰術和風格，看來似乎也有達到預期效果。

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今年世運會拔河比賽是室外賽，秘書長卓耀鵬說，台灣拔河過去戰績彪炳，主要都以室內賽為主，室外賽發展的起步較晚，直到2010年才開始在國際舞台拿成績，不過也以500公斤為主，今年能在相對不拿手的540公斤級拿下金牌，「她們真的很棒。」

其他賽事方面，撞球名將「大眼妹」周婕妤以9比1淘汰韓國女將朴恩智，順利闖進4強；合球隊也以19：11擊敗葡萄牙，以分組第2晉級4強。（編輯：張芷瑄）1110716