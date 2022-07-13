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世運會太極全能摘銀 劉佩勳相信自己還能更好

2022/7/13 13:15（7/13 14:13 更新）
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台灣武術女將劉佩勳首次披掛出征國際賽就展現大將之風，13日在2022年伯明罕世界運動會武術女子太極全能項目，以總分19.013分拿下銀牌。（體育署提供）中央社 111年7月13日
台灣武術女將劉佩勳首次披掛出征國際賽就展現大將之風，13日在2022年伯明罕世界運動會武術女子太極全能項目，以總分19.013分拿下銀牌。（體育署提供）中央社 111年7月13日
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（中央社記者龍柏安台北13日電）全大運武術太極全能金牌女將劉佩勳今天在世界運動會武術太極全能，以總分19.013分拿下銀牌，而男子好手賴柏瑋，則在南拳、南棍全能賽鍍銅。

2022伯明罕世界運動會今天持續傳回捷報，台灣靠著武術單日進帳1銀、1銅，本屆世運會迄今累積共達5銀、4銅，而其中入選亞運培訓隊的女將劉佩勳，今年世運會更是首度出征國際賽就拿下獎牌，頗有大將之風。

劉佩勳在女子太極拳拿下9.5分、排名第2，而在太極劍也有9.513分同樣位居第2，總分以19.013分摘下銀牌，金牌則由汶萊武術名將拉卡（Basma Lachkar）以總分19.040分拿下。

比賽結束後劉佩勳透露，這是她生涯首場國際賽，對於自己的表現，她透過訊息回覆表示：「滿意，但感覺可以更好。」

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事實上，劉佩勳在培訓期間，曾因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），訓練也一度受到影響，因此這次世運會能拿下銀牌，她強調是大家共同努力下的結果，她期待透過這次的表現，能讓大家看見、認識她，她很開心自己做到了。

至於男子好手賴柏瑋，則是台灣武術名將，他曾在2019年武術世界錦標賽中拿下南棍金牌，這次世運會他參加男子南拳、南棍，他以總分19.016分摘銅，而金牌是由中國選手劉忠鑫以19.134分拿下，印尼的荷瑞提斯（Harris Horatius）以19.030分摘銀。（編輯：張芷瑄）1110713

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