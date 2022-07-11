楊森世運會健力摘銀 蹲舉440公斤破世界紀錄

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）台灣健力好手楊森今天在世運會健力超重量級以蹲舉破世界紀錄440公斤、臥推322.5公斤、硬舉332.5公斤，總和1095公斤，總積分107.68分奪銀，提前完成在世錦賽設定目標。

在美國阿拉巴馬州伯明罕舉行的世界運動會健力男子超重量級賽事，為120公斤級與120公斤以上級合併舉辦，選手舉起的重量搭配公式計算出的積分，決定最終排名。

教育部體育署發布新聞稿表示，體重114.8公斤的楊森，面對超重量級選手驚人的開把重量，他選擇相信教練的安排，比賽過程沒有看成績，順其自然去拚，搶下銀牌後，讓他驚訝不已。

「賽前知道兩個量級合併比賽，我想著真的盡力就好。」楊森賽後難掩激動，他笑說，比賽結束後，主辦單位派人告知要上頒獎台，他還一頭霧水，後來才知道原來自己拿下銀牌。他說：「這幾個月的努力訓練，真的都值得了，感謝教練的調整與自己的努力。」

楊森備戰世運會大有斬獲，每個項目都繳出超越自己最佳成績的表現，其中蹲舉項目，更以440公斤打破120公斤級的世界紀錄。

教練許小莉表示，楊森過去2年世錦賽都要挑戰蹲舉世界紀錄，卻都無法成功，這次能在世運會完成這個目標，真的是非常不容易。

楊森賽後表示，原本目標要在今年世界錦標賽打破蹲舉世界紀錄，沒想到能在世運會完成，讓他更有信心，接下來會繼續努力訓練，希望在世錦賽能更上層樓。

另一名台灣好手田基森則以蹲舉417.5公斤、臥推310公斤、硬舉355公斤，總和1082.5公斤，總積分104.97分，拿下第4名。（編輯：管中維）1110711