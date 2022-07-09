世運會滑輪郭立陽500公尺爭先賽摘銅 陳映竹失格

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（中央社記者龍柏安台北9日電）在200公尺計時賽名列第4、與世運會獎牌擦身而過的台灣男子滑輪溜冰好手郭立陽，在500公尺爭先賽沒再空手而歸，他以43秒482再添1銅，可惜女將陳映竹則遭判定失格。

在美國阿拉巴馬州伯明罕登場的2022世界運動會，原訂去年舉行，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，比賽才順延至今年舉辦。

首日競賽台灣除陳映竹在女子200公尺計時賽率先摘銅，替台灣代表團獎牌開張，隨後健力好手謝宗庭在台灣時間今天凌晨出賽拿下銀牌，而壓軸登場的滑輪溜冰爭先賽，郭立陽則順利鍍銅，台灣代表團累計共進帳1銀、2銅。

男子500公尺爭先賽共分成3組進行預賽，第1組登場的郭立陽，在與哥倫比亞與智利好手夾擊下，以分組第3成功出線，準決賽他再以分組第2取得決賽入場券。

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最終決賽哥倫比亞好手托瑞斯（Andres Mauricio Jimenez Torres）以43秒256奪金，義大利的馬爾西里（Duccio Marsili）以43秒386摘銀，而郭立陽獲銅牌。

至於今年世運會台灣代表團掌旗官陳映竹，在女子500公尺爭先賽決賽排名第3衝線，不過比賽中遭哥倫比亞選手推擠，害她不慎碰觸到德國選手，因此與哥倫比亞選手雙雙遭判定失格，教練雖提出申訴，但大會依舊決定維持原判，也讓她痛失獎牌。（編輯：張芷瑄）1110709