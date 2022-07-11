世運會滑輪100公尺爭先賽 郭立陽、陳映竹奪銀

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）台灣滑輪溜冰好手郭立陽、陳映竹今天分別在世界運動會男、女子滑輪溜冰公路賽100公尺爭先賽傳出捷報，各以10秒143、10秒854拿下銀牌，健力好手楊森也搶下一面銀牌。

世界運動會在美國伯明罕舉行，擔任台灣代表團開幕式掌旗官的滑輪溜冰好手陳映竹，日前在女子滑輪溜冰場地賽200公尺計時賽勇奪銅牌，也是台灣本屆在世運會首面獎牌。

不過，陳映竹後來在女子500公尺爭先賽決賽，雖以第3順位抵達終點，卻因比賽中遭哥倫比亞選手古茲曼（Geiny Carmela Pajaro Guzman）推擠，不慎碰觸到另名德國選手，與哥倫比亞選手雙雙遭判定失格，並連帶影響隔天1000公尺爭先賽參賽資格。

陳映竹儘管錯失再添一面獎牌的機會，但她重新調整心情後，在女子滑輪溜冰公路賽100公尺爭先賽上陣，在通過預賽考驗後，8強賽、4強賽接連擊敗西班牙、義大利選手，陳映竹決賽繳出10秒854，不敵哥倫比亞選手古茲曼的10秒773，以銀牌作收，個人第2面獎牌到手。

台灣男子滑輪溜冰好手郭立陽首次參加世運會，繼男子滑輪溜冰場地賽500公尺爭先賽奪銅後，今天勇闖滑輪溜冰公路賽100公尺爭先賽決賽，以10秒143拿下銀牌，墨西哥選手莫拉萊斯（Jorge Luis Martinez Morales）以9秒972摘金。

除了陳映竹、郭立陽外，楊森也在健力男子超重量級奪銀，台灣代表隊單日進帳3銀，目前累積4銀2銅。（編輯：管中維）1110711