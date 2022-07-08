世界運動會華麗開幕 陳映竹掌旗率隊進場

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（中央社記者龍柏安台北8日電）2022世界運動會今天在美國阿拉巴馬州的伯明罕舉行開幕儀式，台灣代表團由滑輪溜冰名將陳映竹擔任掌旗官，率領台灣健兒入場，期望能超越上屆1金、4銀、3銅的成績。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延後一年舉行的世界運動會，在美國當地時間7月7日起登場，比賽為期11天，預計將頒出共計233面獎牌，本屆台灣共派出74名選手，參與15個運動種類。

台灣曾在2009年於高雄舉辦過世界運動會，當年台灣共拿下8金、9銀、7銅，而隊史最佳參賽成績則是2001年日本秋田世運會，當時台灣共拿下17金、13銀、11銅。

世運會開幕儀式於保衛體育館（Protective Stadium）舉行開幕典禮，進場排序以依英文字母為依據，台灣代表團排在字母「T」，在瑞士後、泰國前，為第97個國家進場。

開幕表演融合伯明罕當地的歷史、人文與文化，透過舞台上方大螢幕播放回顧影片，介紹伯明罕這座城市的沿革，舞台中央地板同樣也是大型螢幕，透過聲光音效將虛擬與現實表演巧妙融合在一起。

除此之外，今年開幕表演也別出心裁，透過無人機在空中排列出各種比賽圖像，選手們紛紛拿出手機拍攝留念，表演活動兼具現代華麗與古典的幽雅，並把當地音樂文化特色完美結合，彷彿帶領各國參賽選手參加一場聲光音樂饗宴。

比賽首日，台灣共有健力、滑輪溜冰、蹼泳、空手道與保齡球等項目登場，也將力拼獎牌開胡。（編輯：吳協昌）1110708