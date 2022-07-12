出發就被對手撞倒 陳映竹世運會不放棄再添1銅

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（中央社記者龍柏安台北12日電）決賽首個彎道就遭對手撞上跌倒，台灣滑輪溜冰好手陳映竹仍咬牙奮戰，最終以1分12秒29再摘女子單圈爭先賽銅牌，總計今年世運會她個人就包辦1銀、2銅。

2022伯明罕世界運動會今天進行滑輪溜冰最後一天賽事，靠著陳映竹在女子單圈爭先賽再添1銅，截至目前為止台灣代表團累計共拿下4銀、3銅。

陳映竹今天在女子單圈爭先賽預賽排名分組第2晉級，準決賽再以分組第1出線，順利躋身決賽，不料她在壓軸決賽有些不順，出發就被哥倫比亞選手撞倒，最後僅獲銅牌作收。

西班牙選手托瑞斯（Nerea Langa Torres）以1分9秒28摘金，法國女將佩卓諾（Mathilde Pedronno）則以1分9秒95奪銀。

談到比賽中的意外，陳映竹賽後表示，當下第一個念頭就是要趕快爬起來，「我不能輸給她，而且我還要追上前面的人。」

雖然最終拿下銅牌，也拿下個人在本屆世運會的第3面獎牌，陳映竹則承認，對於這個結果她有些失望，因為賽前她做足了準備，且自己的身體狀況絕佳，沒想到卻因為對手的碰撞，讓她錯失角逐金牌的機會。

至於男子組部分，郭立陽預賽以分組第2晉級，無奈準決賽他排名第4，無緣晉級決賽。

台灣滑輪溜冰代表隊教練劉昱伸賽後表示，這次所有選手都已盡力，他也肯定選手表現，唯一的遺憾就是沒替台灣拿下一面金牌，他並期許選手們持續努力，未來再創佳績。（編輯：張芷瑄）1110712