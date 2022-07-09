伯明罕世運會再傳捷報 健力好手謝宗庭摘銀

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（中央社記者龍柏安台北9日電）台灣男子健力好手謝宗庭今天在2022伯明罕世界運動會男子輕量級決賽，以總和775公斤摘銀，是台灣代表團今年在世運會所拿下的首面銀牌，也是第2面獎牌。

在美國阿拉巴馬州伯明罕登場的2022世界運動會，原訂去年舉行，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，比賽才順延至今年舉辦，而首個比賽日就傳回捷報。滑輪溜冰女將陳映竹先在台灣時間昨天深夜女子200公尺計時賽率先鍍銅，謝宗庭凌晨再添1銀，目前台灣代表團累計共拿下1銀、1銅。

謝宗庭是台灣健力名將，他曾在2009年高雄世運會摘金，2013年卡利世界運動會拿下銅牌，由於常年征戰，身體大小傷勢不斷，今年他再次披掛出征，也突破個人極限，再於世運會摘下獎牌。

今年世運會男子輕量級台灣共派出謝宗庭與林逸鈞兩人參賽，謝宗庭在深蹲以270公斤、握推215公斤與硬舉290公斤，總和775公斤，日本選手佐竹優典則以總和785公斤摘金。

而林逸鈞在深蹲雖繳出全場第4的280公斤，可惜隨後握推失敗，無奈退出競爭行列。（編輯：張芷瑄）1110709