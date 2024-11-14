洪秀靜升格人母後代表作 健力世錦賽硬舉奪金

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（中央社記者黃巧雯台北14日電）3年前洪秀靜產後復出，減重近20公斤，卻無緣世界盃獎牌，讓她相當受挫，因旁人一席話而堅持，13日拿到世界（裝備）健力錦標賽63公斤級硬舉金牌，讓她更有信心朝夢想前進。

洪秀靜過去並非一開始就從健力出身，從最初練太極拳，因傷加上與教練有些摩擦，而選擇轉換跑道，原本改練拳擊，卻因班上參加人數較多，在教練建議下輾轉踏上健力這條路。

洪秀靜曾在2019年杜拜世界盃健力錦標賽打破女子57公斤級硬舉世界紀錄，而她在2021年升格為人母後，卻歷經一段適應期。

洪秀靜接受中央社訪問時表示，產後復出有段時間很難熬，歷經剖腹產傷口復原，迫切想要重回國際賽的心，讓她僅花半年多時間、減重近20公斤。

回憶起復出後首站挪威世界盃，洪秀靜表示，當時前4名成績都相同，而因比較體重，她最終名列第4，無緣登上頒獎台，讓她萌生放棄念頭。

洪秀靜這次參加在冰島舉辦的世界男女（裝備）健力錦標賽，挑戰女子63公斤級，蹲舉220公斤、臥舉115公斤、硬舉215公斤，其中硬舉榮獲金牌，總和則以550公斤摘銅。

洪秀靜透露，3年前一度很想放棄的時候，因健力名將謝宗庭告訴她「不要放棄，妳還年輕」，這一席話成為她堅持至今的動力。

如今洪秀靜不僅繳出復出後代表作，還一舉取得明年成都世界運動會的參賽資格，完成夢想，她表示，這次世錦賽首度在總和奪牌，讓她信心大增，期許明年世運會能突破自己最佳成績。

台灣健力代表隊這次共派出男子、女子選手各8名參賽，其中林逸鈞在當地時間11日獲得男子59公斤級臥舉以及總和金牌後，隔日由黃彥慈在女子57公斤級奪得臥舉和硬舉金牌，而謝宗庭則在男子66公斤級拿下臥舉銀牌、硬舉銅牌。

賽事進入第3日，台灣隊再添2金，除了洪秀靜外，江凱傑也有所斬獲，勇奪男子83公斤級硬舉金牌、蹲舉銀牌和總和銀牌。（編輯：李亨山）1131114