台灣女壘世運會擊敗加拿大 奪20年來對戰首勝

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（中央社記者黃巧雯台北10日電）台灣女壘代表隊今天世界運動會壘球預賽首戰揮出13支安打，加上牛棚投手合力守住領先優勢，最終以9比4擊敗加拿大，奪得20年來對戰首勝，下一戰將遭遇強敵美國隊。

世界運動會在美國伯明罕舉行，壘球項目預賽分A、B組，取分組前2晉級4強，台灣女壘預賽與地主美國、加拿大、義大利同組，今天首戰出戰加拿大。

台灣隊首局楊依婷靠著安打以及隊友推進，攻占得點圈，加上陳家宜適時安打，幫助台灣隊先馳得點。

加拿大2局下展開反擊，瓊斯（Kianna Jones）、波利多里（Erika Polidori）輪流從台灣隊投手柯夏愛手中揮出全壘打，柯夏愛僅投1.1局失2分就退場休息。

台灣隊3局上由林鳳珍二壘安打展開球隊攻勢，林志霙接力敲安，李思詩隨後擊出二壘安打送回2分、逆轉戰局，台灣隊延續攻勢，後續再靠著何欹璠安打帶有2分打點，以5比2領先。

台灣隊第4、5局繼續發動攻勢，4局上先靠著3支安打搶下2分，5局再追加2分保險分，反觀加拿大僅在第3、4局合計添得2分，最終台灣隊就以9比4勝出。

蔡珈蓁中繼3.2局被敲出7支安打，送出3次保送、2次三振，失2分僅1分責失分，拿下勝投，杜雅婷後援2局無失分，壓制對手打線，聯手幫助台灣隊奪得首戰勝利。

中華民國壘球協會今天也在臉書粉絲團分享這項喜訊，恭喜女壘隊克服高溫天氣拿下勝利，而這一勝也是台灣女壘隊這20年在正式國際賽對上加拿大的首勝。（編輯：張雅淨）1110710