台灣二度辦棒球經典賽 可望重現2013年熱潮

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（中央社記者林宏翰洛杉磯7日專電）世界棒球經典賽今天公布2023年賽程，台中洲際棒球場在2013年之後，相隔10年再度列入比賽場地，國家隊在主場迎敵，可望再掀全台棒球熱。

主辦單位美國職棒大聯盟今天發布新聞稿，宣布第5屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）於2023年3月8日到3月21日舉行。

WBC每4年舉辦一次，是世界棒壘總會（WBSC）認證，全球最高層級、正式國家隊參與的世界錦標賽。第5屆經典賽原訂2021年舉行，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延至2023年。

大聯盟新聞稿提到，這是台灣二度參與舉辦經典賽，前一次為2013年在台中洲際棒球場。

新聞稿引述悍創運動行銷主管胡瓏智的話說：「2013年的世界棒球經典賽仍然是台灣球迷心中最難忘的棒球國際賽。」

2013年台灣隊由總教練謝長亨領軍，陣中擁有王建民、郭泓志、陽岱鋼、彭政閔、林智勝等來自美日台職棒的明星陣容，預賽在主場擊敗澳洲、荷蘭，晉級東京巨蛋的複賽。

相較於2017年16隊規模，明年WBC會內賽首次擴大為20隊規模。首輪分為4組，每組5隊打循環賽，各組前2名晉級八強賽。

台灣的棒球國家隊與古巴、義大利、荷蘭及資格賽出線隊伍總共5隊分在首輪A組，從3月8日到3月13日在台中洲際棒球場比賽。

首輪B組以日本東京巨蛋為場地，參賽隊伍有日本、澳洲、中國、韓國及資格賽出線隊伍。

首輪C組在美國亞利桑那州的鳳凰城比賽，美國以地主之姿迎戰加拿大、哥倫比亞、墨西哥及資格賽出線隊伍。

首輪D組於美國佛羅里達州的邁阿密比賽，參賽5隊包括多明尼加、以色列、波多黎各、委內瑞拉及資格賽出線隊伍。

第二輪的八強賽分別在日本東京、美國邁阿密舉行，四強賽與最後的總冠軍賽都在邁阿密。大聯盟馬林魚隊主場、邁阿密的LoanDepot球場將成為經典賽史上第一個在同年參與三輪賽事的球場。（編輯：馮昭）1110708