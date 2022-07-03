辜仲諒當選亞洲棒球總會會長 角逐WBSC第一副手

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亞洲棒球總會（BFA）首日進行改選，由中華民國棒球協會理事長辜仲諒當選BFA會長一職。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）第4屆世界棒壘球總會（WBSC）會員大會今天登場，亞洲棒球總會（BFA）首日進行改選，由中華民國棒球協會理事長辜仲諒當選BFA會長一職，接下來將角逐WBSC第一副會長職務。

2022第4屆世界棒壘球總會會員大會今天起至5日在台北萬豪酒店舉行，這場會議是全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，首場在台灣辦理參與國家數最多、最大型的國際體育會議，全世界100多個會員國、共200多名代表及工作人員齊聚台灣，在跨部會協調解決入境與防疫問題後，採取專案泡泡模式進行會議。

剛在今年5月底完成連任中華民國棒球協會理事長的辜仲諒，這次代表棒協角逐WBSC棒球部第一副會長及BFA會長職務，力拚延續台灣在世界棒壇的重要地位。

亞洲棒球總會今天召開會員大會進行改選，辜仲諒角逐會長一職，由於競爭對手韓國會長放棄，形成同額競選，由辜仲諒當選BFA會長，將從即將卸任的台灣籍、BFA會長彭誠浩的手中接棒，繼續在國際棒壇發揮影響力，帶領台灣棒壇邁向新的里程碑。

自1954年BFA成立以來，彭誠浩是首任台灣會長，辜仲諒今天成為第2人。

在當選BFA會長後，辜仲諒接下來在7月4日召開的WBSC棒球部大會中，將角逐第一副會長職務。（編輯：張雅淨）1110703