世界棒壘球總會公布國際賽安排 台灣主辦3賽事

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（中央社記者楊啟芳台北19日電）世界棒壘球總會（WBSC）今天公布了今年度預計要舉行賽事的時間和地點，有3項賽事由台灣主辦，分別是U23棒球賽、U12棒球賽、U12混合壘球賽。另U18賽事台灣則要尋求連霸奪冠。

U23世界盃棒球賽即將於10月14日至23日在台灣舉辦，在台北進行但球場未定，有可能會爭取大巨蛋。U23台灣隊去年遠赴墨西哥比賽，最終拿下第6名成績。本屆確定參賽的隊伍有委內瑞拉、德國、荷蘭，另外還有美洲4支球隊、亞洲3支球隊、非洲及大洋洲各1支球隊，還有1支外卡球隊。

U12世界盃棒球賽也是在台灣舉行，至2027年為止台南都有此項賽事的主辦權，今年比賽時間預計在7月29日至8月7日，參賽隊伍有台灣、捷克、多明尼加、義大利、日本、韓國、墨西哥、巴拿馬、委內瑞拉等，還有1支非洲球隊、1支大洋洲球隊、1支外卡球隊。

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U12世界盃混合壘球賽預計8月10日至14日在台灣台中進行，有8支球隊參加，台灣隊要尋求衛冕頭銜。此項賽事是男女混合，各球隊要有14至16個年齡介於10歲到12歲的球員，每隊至少要有4名女生、4名男生同時在場上守備，打擊由各5名男選手、5名女選手相互交錯上場。

U18世界盃棒球賽則是由美國舉辦，比賽時間預計在9月9日至18日，台灣隊是此項賽事的衛冕軍，參賽隊伍有美屬薩摩亞、巴西、加拿大、台灣、義大利、日本、韓國、墨西哥、荷蘭、巴拿馬、美國，另有1隊非洲隊伍尚未確定。U15世界盃棒球賽則是尚未確定主辦國家，預計在8月下旬開打。（編輯：張芷瑄）1110119