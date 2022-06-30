延續台灣棒球世界影響力 WBSC會員大會在台舉辦

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第4屆世界棒壘球總會（WBSC）會員大會7月3日將在台北萬豪酒店登場，體育署副署長林哲宏（中）30日表示，這是台灣自COVID-19疫情爆發近2年半以來，國內辦理最大型的國際體育會議。左為棒協秘書長林宗成。中央社記者龍柏安攝 111年6月30日

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（中央社記者龍柏安台北30日電）第4屆世界棒壘球總會會員大會將於7月3日在台北萬豪酒店登場，是疫情爆發後台灣最大型的國際體育盛會，中華棒協秘書長林宗成期許，盡力延續台灣棒球在世界的影響力。

第4屆世界棒壘球總會（WBSC）會員大會將於7月3日至5日在台灣舉辦，預計將有超過全球100個會員國、共計超過200名代表與工作人員齊聚台灣，今年會議的重點，包括進行WBSC會長、執委與各洲際棒球總會相關職務改選。

目前擔任WBSC棒球部第一副會長、同時身兼亞洲棒球總會會長的彭誠浩，都將卸下重擔，而現任中華民國棒球協會理事長辜仲諒則將代表棒協競選。

體育署副署長林哲宏今天在體育署例行記者會中表示，這是台灣自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發近2年半以來，台灣所辦理最大型的國際體育會議，加上台灣仍有邊境管制措施，因此要辦理這麼大型的活動有一定難度。

林哲宏表示，期許這次會議可以順利，活動圓滿舉行。另一方面，他期盼台灣在國際體育職位上可以銜接上來。

林宗成透露，WBSC會員大會原本去年就要召開，因疫情因素延後至今年才舉辦。他透露，能夠順利舉辦這次會員大會，包括外交部、內政部與指揮中心給了他們很多指導，也讓很多想來台灣的貴賓都能順利來台。（編輯：張雅淨）1110630