台灣棒球超越韓國重返世界第2 追平史上最佳紀錄

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（中央社記者楊啟芳台北21日電）世界棒壘球總會（WBSC）今天公布男子棒球世界排名，台灣上升1名，重新回到第2名，並列去年6月的史上最佳排名；另外女子壘球項目台灣則是名列世界第6名。

靠著2019年世界12強賽第5名、2019年亞錦賽冠軍、2019年U18世界盃冠軍、2019年U12世界盃冠軍等佳績，台灣在去年6月一度以積分3590分爬升到第2名，為史上最佳成績；不過到了去年8月下降1名，來到第3名。

WBSC今天公布了統計至去年底為止的最新積分排名，剔除掉2017年的積分，從2018年開始計算。2018、2019年台灣的國際賽成績都相當優異，更為有利，因此台灣再度上升1名，以3321分的積分回到第2名，超越第3名的韓國（積分3137分），並列史上最佳排名，僅次於第1名日本（積分3752分）。

近2年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，國際棒球賽事相當少，台灣去年僅參加U23世界盃，拿到第6名，賺進355分積分。

另外，WBSC在昨天也公布了女壘的最新世界排名，台灣以2313分的積分維持在世界第6名，台灣女壘隊去年底才在U18世界盃拿下亞軍史上最佳成績；排名前5名的國家分別為美國、日本、加拿大、墨西哥及波多黎各。（編輯：張芷瑄）1110121