U12世界盃台灣力拚2連霸 辜仲諒與球員有約定

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（中央社記者謝靜雯台北6日電）第6屆U12世界盃棒球賽將於7月29日在台南開打，此次由總教練賴朝榮領軍，力拚2連霸，今天代表隊成軍暨賽事啟動記者會，棒協理事長辜仲諒與球員們約定，有好表現，牛排、冰淇淋吃多少都請客。

2021年第6屆U12世界盃棒球賽因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，延至今年舉行，比賽將於7月29日至8月7日在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，總計12支球隊參賽，台灣與墨西哥、委內瑞拉、義大利、南非、巴拿馬同在A組，B組有日本、南韓、美國、多明尼加、捷克、關島。

台灣首戰於7月29日與義大利交手，預賽採分組循環賽制，超級循環賽制複賽8月4日至6日舉行，冠軍預計8月7日出爐；上一屆U12世界盃於2019年舉行，總教練李國強領軍、台灣隊拿下暌違9年的世界冠軍，今年由台中市隊取得組訓權，賴朝榮領軍、力拚2連霸。

今天成軍暨賽事啟動記者會上，棒協理事長辜仲諒致詞表示，因為疫情關係，這陣子很煎熬，比賽一直延期，感謝各單位的協助和幫忙，讓比賽可以順利進行，也特別感謝WBSC（世界棒壘球總會）副會長彭誠浩，這個比賽是由彭誠浩構想促成，為台灣爭取在世界舞台上發光的機會。

辜仲諒勉勵選手們，儘管國外選手、美國隊的球員看起來身材都很好，但打棒球不僅要靠身材、還要靠頭腦，要讓大家知道，台灣隊遇強則強。

辜仲諒也跟小球員們約定好，期許大家一起努力把冠軍留在台灣，只要有好表現，「無論要吃什麼牛排、吃多少冰淇淋，我都請客」，也提醒大家在疫情之下，保護好自己，也就是保護團隊。（編輯：陳仁華）1110606