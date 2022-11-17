經典賽台灣隊大名單有1人逾40歲 林智勝機會高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

WBC台灣代表隊50人大名單17日定案，台灣隊總教練林岳平說，包括1名40歲以上選手；林岳平雖未透露人選，但中職味全龍隊野手林智勝（圖）很可能在大名單內。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北17日電）世界棒球經典賽（WBC）台灣代表隊50人大名單今天定案，台灣隊總教練林岳平說，包括1名40歲以上選手；林岳平雖未透露人選，但中職味全龍隊野手林智勝很可能在大名單內。

中華職業棒球大聯盟今年有出賽紀錄的40歲以上老將包括林智勝、中信兄弟隊球員周思齊、統一7-ELEVEn獅隊球員高國慶、潘武雄及潘威倫，而40歲的林智勝今年依舊獲穩定出賽機會，出賽103場也是今年40歲以上選手中最多。

今年邁入中職第19個球季的林智勝本季347個打數中敲出104支安打，貢獻62分打點，打擊率3成，單季10發全壘打是全隊排名第2、全聯盟並列第4，在進攻端依舊扮演重要角色。

基於與中華職棒球員工會間協議，林岳平未揭曉50人名單，但排除旅外選手後，林智勝曾在2006、2013、2017年WBC披上台灣隊戰袍，以林智勝今年在中職數據，出現在50人名單內機率不小。

WBC 2023年3月將在台灣展開A組預賽，林岳平規劃明年1月6日提交35人集訓名單，30人正式名單預計明年2月7日出爐。（編輯：李明宗）1111117