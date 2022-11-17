台美混血好手卡洛爾、費柴德婉拒打經典賽 未來有機會仍願效力

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（中央社記者黃巧雯台北17日電）世界棒球經典賽（WBC）2023年3月登場，台灣代表隊總教練林岳平今天表示，台美混血好手卡洛爾、費柴德和經紀公司已表達婉拒加入台灣隊，但未來有機會都願為台灣效力。

為籌組台灣隊，林岳平及台灣隊首席兼捕手教練高志綱日前前往日本視察，台灣隊昨天開教練團會議，今天提交台灣隊50人大名單到選訓會議拍板定案，但不對外公布。

林岳平昨天說，旅美好手張育成會在50人大名單。

此外，中華職業棒球大聯盟先前已聯繫卡洛爾（Corbin Carroll）所屬亞利桑那響尾蛇隊（Arizona Diamondbacks）、費柴德（Stuart Fairchild）所屬辛辛那提紅人隊（Cincinnati Reds）球團與經紀人，確認參賽意願。

林岳平於選訓會議結束後，接受媒體聯訪表示，2名台裔選手明年春訓須努力搶進美國職業棒球大聯盟（MLB）名單，兩人與經紀公司都已婉拒聯盟國際部，但未來如果有機會，都願為台灣效力。

他說，兩人是有速度和攻擊力的外野手，確認兩人不加入台灣隊後，未來會從台灣選手中挑人。（編輯：李明宗）1111117

世界棒球經典賽明年3月登場，台美混血好手費柴德婉拒加入台灣隊。（圖取自instagram.com/stu_fairchild4）