蘇建文判官人生／蘇建文裁判生涯不願回憶的痛 假球低谷仍見曙光

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中職多次簽賭風暴是愛棒球的人心中難以抹滅的痛，資深裁判蘇建文也曾因假球案掉眼淚、封閉自我，多年後再回想起來，蘇建文堅定的語氣中還是難掩激動。中央社記者趙世勳攝 111年3月30日

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（中央社記者謝靜雯、楊啟芳台北30日電）中職多次簽賭風暴是愛棒球的人心中難以抹滅的痛，資深裁判蘇建文也曾因假球案掉眼淚、封閉自我，但看著彭政閔等球員努力表現、想把球迷帶回來的心，「既然他們敢拚了，我們當然一起呀！」

中華職棒今年邁入第33個年頭，許多棒球人回憶起來，2009年無疑是最令人痛心的一年，中職簽賭案從黑鷹事件開始，到2009年黑象事件爆發，澆熄了球迷對棒球的熱愛，職棒簽賭低谷期，球迷的信任化為憤怒：「還不都是在打假球」，這句話聽在以棒球為職業、為榮耀的相關從業人員耳中更刺耳。

中職資深裁判蘇建文為1991年首批召募的裁判人員，從中職草創階段跟著中職一起成長、茁壯，見證過龍象大戰場場爆滿的熱血場面，一提到簽賭風暴，蘇建文深深吸了一口氣，那是他執法生涯中，最不願回憶的片段。

2009年中職總冠軍賽結束後爆發「黑象事件」，人氣元老級球隊兄弟象隊也淪陷，蘇建文坦言，這對台灣職棒產業存亡造成重傷害，他一度拒絕接受事實、封閉自己，從看到新聞那天起，關在家裡、手機完全關機，斷絕一切與外界的聯繫。

影片來源：中央社

「經過了幾次假球案，你們難道沒有得到任何的警惕和省思嗎？這個職棒生命共同體，一大堆人靠這行吃飯，卻因為有人不自愛，害得整個職棒圈往下沉淪。」多年後再回想起來，蘇建文堅定的語氣中還是難掩激動。

那是台灣職棒的黑暗期，不僅對球員、教練，對裁判、媒體、工作人員來說都是重傷害，曾經引以為榮的工作，卻成了茶餘飯後消遣批評的對象，蘇建文說：「身為職棒裁判，當然也無法抬頭挺胸面對自己的職業。」

蘇建文回憶，裁判組過去在春訓前到球場進行體能訓練和技術演練，都會穿上印著CPBL標誌的練習衫；假球案爆發後，有段時間大家都很排斥穿上有職棒LOGO的衣服，某次路過民眾好奇跑來詢問，是什麼單位在演練，大家甚至不想承認自己身分，只能謊稱是消防員。

最低迷的時期風聲鶴唳，對人事時地物、比賽內容很容易產生不信任感，場上某些球員的表現、甚至同仁的裁決有疑惑時，心中會有疙瘩，但被問起那段低谷期、那連自己職業都不敢承認的時光，是否曾有想過要離開，蘇建文沒有太多的遲疑，「錯誤的人不是我，我沒有做那樣的選擇，如果我在精神上、行為上有瑕疵，我就需要負責，可能鼻子摸一摸就走，但錯的人是他們。」

要扭轉球迷對簽賭假球案的印象並不容易，不僅球員、裁判也做了許多努力，包括「軍事化」訓練和「晚點名」，在比賽前做完操、整隊人馬列隊從左外野跑到右外野、再跑回來，就差沒有精神答數，比完賽後，凌晨1時準時晚點名，薪資所得、戶頭都要提報、受到控管，聯盟給裁判很多生活規範必須遵守，交友圈不能太複雜，以免惹來很多不必要的麻煩。

就如蘇建文所言，老天爺關了這道窗，就會開另一扇門，在職棒低谷期，陸陸續續在國際賽上，台灣球員奮力一搏打出感動人心的比賽，如2013年世界棒球經典賽，在那個階段也有很棒的球員出現了，努力想要撐起中華職棒，把球迷的信任再找回來。

蘇建文說：「既然他們都敢拚了，我當然跟著他們呀，大家一起又把這個環境做好。」

兄弟象隊指標人物、中信兄弟退役球星彭政閔對蘇建文影響很大。蘇建文回憶，彭政閔場上展現拚戰的精神，比完賽走出球場，無論球迷打招呼、要簽名，彭政閔幾乎照單全收、一一回應，十分敬業，「球迷是我們的衣食父母，那段時間，球迷還是不離不棄地來看一場不知是真是假的比賽，這就是彭政閔回應、感謝球迷支持的方式。」

除了彭政閔外，蘇建文也提到，中職簽賭風暴那段時期，還有像退役球星陳金鋒這樣的指標人物返台加入中職，也感謝各球團明知職棒是虧錢生意，還願意持續投資，大家一起努力，把職棒的環境再度往上提升。

蘇建文雖然不斷強調裁判不是比賽的主角，但他也分享，有時會被球迷認出，要求簽名、合照，或者收到球迷來信，也會與學弟們分享，要有禮貌地回應，雖然職棒的低谷期曾經讓他們不想承認自己的身分，但因為有球迷的支持，讓大家看到希望，大家是生命共同體。

蘇建文說，球迷來來去去，執法中的裁判感受不輸球員，球迷少雖然會彼此開玩笑，可以比較輕鬆，但身為裁判，當然是越大場越好，球迷多、滿場壓力大，也是一種光榮、一種肯定，既然受到肯定，「拚就對了！」（編輯：張雅淨）1110330