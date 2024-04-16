蘇建文33年中職裁判生涯畫句點 20日引退儀式有神秘嘉賓

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（中央社記者楊啟芳台北16日電）中職資深裁判蘇建文今年在大巨蛋開幕戰擔任三壘審，為生涯最後一場執法，為33年裁判生涯畫下句點。中職今天宣布，20日將於澄清湖棒球場為他舉辦引退儀式，並擔任開球嘉賓。

中職今天發布新聞稿表示，為感謝蘇建文對中華職棒的長期付出，20日將在澄清湖棒球場賽前為他舉辦引退儀式。當天由主場台鋼雄鷹隊與中信兄弟隊交手，賽前會舉行引退儀式，蘇建文擔任開球嘉賓，另外會特別邀請「神秘嘉賓」親自現身，送上最誠摯的祝福。

中職表示，在20日比賽當天，澄清湖內野球迷可獲得「蘇建文資深裁判執法引退紀念證書」，限量3381張；且當天賽事將使用蘇建文引退限定比賽用球，以表示對他的感謝。

引退日當天CPBL SHOP將在現場發售「3381場執法紀錄系列商品」，包含蘇建文的3381場執法紀錄比賽用球、蘇建文引退裁判帽及引退視覺插畫TEE（採預售制）等品項。

因全系列採限量發行，活動當日比賽用球每人每次限購2顆，引退裁判帽現場販售限量30頂。凡購買引退系列商品前60名球迷，即可擁有蘇建文簽名合影會參加資格，簽名活動限簽蘇建文引退證書、引退系列商品、「火眼金睛與0.4秒的判斷」書籍。

另外當天還有特別活動，中職將舉辦「穿上護具，體驗好壞球判決」裁判體驗活動，帶球迷化身主審，限6歲以上孩童或成人參加，每人每次可判決3球。（編輯：張雅淨）1130416