蘇建文引退儀式重現漏踩壘包事件 陳威成送花擁抱[影]
（中央社記者謝靜雯高雄20日電）中職資深裁判蘇建文結束33年裁判生涯，今天舉辦引退儀式，重現2003年總冠軍賽漏踩壘包「職棒教練打裁判」事件逗樂球迷，昔日送出一拳的陳威成，這次送上花束和擁抱。
裁判蘇建文3月30日在台北大巨蛋完成最後一場執法，裁判生涯劃下句點，從1991年踏入行、1992年3月19日以右線審生涯初登場，33個年頭過去、累積3381場執法，接下來轉換身份擔任賽務部副技術長，要傳承經驗、協助二軍裁判養成。
聯盟今天在澄清湖棒球場賽前為蘇建文安排引退儀式，特別來賓為前興農牛隊總教練「威總」陳威成。講到蘇建文和陳威成，許多人最難忘的是2003年總冠軍賽兄弟象與興農牛隊交手，蘇建文判定興農牛隊鄭兆行漏踩壘包，爭執中被陳威成打了一拳、氣氛火爆。
今天引退儀式原場地重現經典，蘇建文站在一壘側，陳威成抱著花束走出來，過了本壘開始加速朝著蘇建文慢跑過去，做勢要丟帽子、揮拳，最後兩人擁抱；陳威成表示，已經20多年沒踏入球場，一直想著用什麼方式出場，剛好看到回顧影片就想重現一下。
2003年當事人之一鄭兆行現為樂天桃猿隊教練，透過影片送上祝福表示，提到蘇建文要退休了，內心百般不捨，每年球季看到蘇建文就會「浮現美好的回憶」，也祝福蘇建文退休生活更加精采，「要記住我們之前發生的點點滴滴。」
賽前開球儀式蘇建文是投手，陳威成是打者，而「跨欄事件」主角雄鷹隊總教練洪一中是捕手；蘇建文笑說，開球沒有練，很怕丟到陳威成，陳威成則笑說：「我都準備好了，砸到我球棒一定會摔出去。」
結束訪問後，蘇建文突然對著陳威成說，有仔細想過，如果事情發生在現在可能就不會有這麼火爆的衝突，當下是太急著想要跟陳威成解釋，陳威成摔帽子時，如果是現在的他，應該會先後退再比驅逐出場的手勢，「不會這麼靠近、應該就不會有那一拳了。」（編輯：吳協昌）1130420
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