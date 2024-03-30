蘇建文中職大巨蛋開幕戰最後一次執法 逾30年裁判生涯畫句點
2024/3/30 16:30（3/30 16:57 更新）
（中央社記者楊啟芳台北30日電）中華職棒開幕戰今天在台北大巨蛋登場，也是資深裁判蘇建文的最終戰，在大巨蛋為他超過30年的裁判生涯畫下句點，接下來將轉任賽務部副技術長，協助二軍裁判的養成。
中職開幕戰今天在台北大巨蛋舉行，由味全龍隊與樂天桃猿隊交手，蘇建文擔任三壘審為生涯執法最終戰。
中職祕書長楊清瓏今天賽前接受訪問時表示，在球季開始前就跟蘇建文討論，讓蘇建文在大巨蛋開幕戰引退，之後轉任賽務部副技術長，「希望藉由他的經歷協助我們的二軍裁判，幫助二軍裁判養成。」雖然今天是蘇建文的執法最終戰，不過楊清瓏指出，會再擇日幫蘇建文舉行引退儀式。
蘇建文當初是在老婆的鼓勵下，投履歷應徵中職裁判，打破徵才訊息上「曾是棒球國手尤佳」的條件，從1991年開始裁判生涯，1992年3月19日以右線審生涯初登場。截至去年球季結束為止，蘇建文生涯在一軍累積3380場執法、其中有914場擔任主審，加上今天開幕戰就是生涯累積3381場。（編輯：吳協昌）1130330
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