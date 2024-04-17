中信兄弟洋投恩力藥檢未過 球團立即終止合約

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（中央社記者楊啟芳台北17日電）中華職棒秘書長楊清瓏今天表示，中信兄弟洋投恩力的藥檢未過，目前將依規章規定處理；不過兄弟球團立即回覆，因恩力的藥檢結果為陽性，已立即與恩力終止合約。

恩力（Elniery Garcia）在去年季末曾效力富邦悍將，今年轉戰中信兄弟，不過沒有入選開季名單，今年在一、二軍都還沒有出賽紀錄。

今天恩力被爆出藥檢未過，對此中職秘書長楊清瓏接受中央社記者訪問時表示，「確實有收到藥檢單位說恩力的藥檢沒有通過。」至於被問到接下來是否會以永不錄用處理，楊清瓏則說：「接下來依照規章處理，會交給賽務部來詮釋。」

不過兄弟球團回覆，關於恩力未通過聯盟藥檢一事，兄弟球團依聯盟規章在二軍註冊恩力前，接受聯盟藥檢，因結果為陽性，球團立即與恩力終止合約，並依聯盟規定辦理。至於其他洋將的布局，球團現已有2名洋將備案討論中，相關洋將消息將再公告。

根據聯盟規章，使用世界反運動禁藥機構（WADA）所規定的禁用物質者，初犯者予以警告、並加以強制式輔導（地點及時間由顧問委員會建議，費用自負）、禁賽8場次及隨時接受不定期複檢。

再犯者予以強制式輔導或治療（地點及時間由顧問委員會建議，費用自負）、禁賽16場次及罰款新台幣15萬元，第3次違規者處以終身禁賽。所有本土球員及外國籍球員於本聯盟所屬期間，經國際及國內藥檢單位檢驗出違規情形時，依上述規定懲處。（編輯：張雅淨）1130417