潘忠韋抗癌後復出當球評 享受久違緊張感笑稱：我也要春訓[影]

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（中央社網站8日電）曾罹患急性白血病的棒球球評潘忠韋，在經過一連串積極治療的艱辛歷程後，今天下午在中華職棒富邦悍將與統一獅自辦熱身賽中亮相擔任球評，他坦言重回轉播台的感覺很好、很緊張，還打趣地說「我也需要春訓」。

影片來源：MOMO SPORTS

富邦悍將與統一獅今天舉辦熱身賽，主播錢定遠在比賽開頭激動大喊：「今天的球評是潘忠韋！」他說在得知要和潘忠韋搭檔時心情就非常澎湃，他知道與病魔對抗後要回到這舞台上是件很辛苦的事。潘忠韋也開心地發表「回歸感言」表示，他很享受久違的緊繃緊張感，「感覺很好但非常緊張」，也逗趣地說：「我也需要春訓。」

潘忠韋2001年加入職棒，效力台灣大聯盟年代雷公隊，之後陸續在中華職棒第一金剛隊、La New熊隊征戰，2010年退休。卸下球員身分後，他短暫當過房仲，2014年開始擔任球評，闖出事業第二春，深受球迷喜愛。

2019年底，潘忠韋被診斷出罹患急性白血病，治療期間多次昏倒、痛苦到痛哭流涕，但他靠著家人陪伴及每天日行萬步，撐過2次骨髓移植，終於成功戰勝病魔，2020年底順利出院。

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即使在病中，潘忠韋也從未放棄他心中重視的棒球。他說，住院時早上看美職、中午看日職、晚上看中職，就算因病痛沒辦法看比賽，也會開著轉播當背景音。

潘忠韋出院後，不但在徐生明盃少棒賽首度復出擔任球評，去年11月30日也在中職總冠軍賽擔任開球嘉賓，他當時受訪稱與病魔對抗2年後第一次拿起棒球，把球投出去，「是很難用言語形容的感動。」（編輯：曹亞沿）1110308