台灣女壘完封澳洲 世運會摘銅

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台灣女壘14日以6比0完封澳洲，拿下世運會銅牌。（圖取自facebook.com/CTSATPE）

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（中央社記者黃巧雯台北14日電）台灣女壘隊投手柯夏愛日前在世運會小組賽晉級關鍵戰挺身而出後，今天銅牌戰再度扛起重任，主投7局無失分，加上打線全場擊出11支安打，聯手以6比0完封澳洲，拿下銅牌。

世界運動會在美國伯明罕舉行，台灣女壘在小組賽以2勝1敗晉級4強後，昨天遭遇到A組龍頭日本隊，打線遭封鎖，以0比7落敗，無緣決賽。

台灣女壘今天銅牌戰出戰澳洲隊，首局由林鳳珍率先敲出安打，加上陳家宜適時擊出安打帶有1分打點，台灣隊先下一城。

台灣隊2局下繼續延續攻勢，沈嘉玟獲得觸身球保送後，劉瑄、張嘉芸、楊依婷、林鳳珍輪流擊出安打，再添2分。

4局下台灣隊攻勢再起，靠著2支安打和觸身球保送攻占滿壘，林鳳珍隨後擊出高飛犧牲打，將比分拉開至4比0。

台灣隊5局下追加2分保險分，包括發動雙盜壘戰術，劉瑄跑回台灣隊第6分，終場以6比0獲勝，收下銅牌。

柯夏愛日前小組賽出戰義大利完投7局失1分，為台灣隊拿下重要一勝，今天銅牌戰再度完投，7局無失分，僅讓對手擊出2支安打，送出2次保送和4次三振，摘下勝投。

台灣隊全場擊出11支安打，張嘉芸包辦3支，林鳳珍繳出2安、2打點的成績。（編輯：管中維）1110714