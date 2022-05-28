女壘備戰亞運磨耐心 兩年來首個國際賽6月出發

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女壘國家代表隊備戰杭州亞運，總教練韓幸霖（左1）表示，2021年5月COVID-19疫情爆發，代表隊在國訓中心內關了約2個月，期間一直準備、想著要出國比賽、又因為疫情不能比賽，直言過程中也在「學習耐心」。中央社記者謝靜雯攝 111年5月28日

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（中央社記者謝靜雯台中28日電）女壘代表隊備戰杭州亞運，從2020年9月成軍、集訓，但碰上疫情延賽，預計6月出國打加拿大盃、世運會，將是兩年來首度國際賽，總教練韓幸霖直言過程中也在「學習耐心、以選手為傲」。

女壘國家代表隊2020年9月成軍，也是所有項目中最早入駐國訓中心的代表隊，韓幸霖回憶，去年5月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，代表隊在國訓中心內關了約2個月，期間一直準備、想著要出國比賽、又因為疫情不能比賽，「也是在學習耐心」。

韓幸霖表示，現在算是後疫情時代，選手們有很多東西需要學習，這批亞運培訓隊的球員，雖然年輕，在自我訓練上都很自動自發、也很乖，「我可以帶到她們覺得很驕傲」。

受到疫情影響，女壘代表隊預計6月15日出發打加拿大盃、是成軍2年來首個國際賽，接著會在美國亞特蘭大短暫移地訓練，接著赴伯明罕參加世界運動會。

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韓幸霖今天帶領新北凱撒勇士隊在企業女子壘球聯賽與兆基穿山甲隊交手，凱撒勇士隊先發投手邱安汝開賽稍微不穩，後半段再上場救援，總計投3局失2分（1分責失分），率隊以3比2拿下勝利。

韓幸霖表示，邱安汝先前效力福添福嘉南鷹隊時任救援投手，今年轉隊到凱撒勇士隊，也有入選女壘國家代表隊，考量到代表隊投手戰力平均，希望每個投手都能同時熟悉投先發和救援的感覺，目前多讓邱安汝先發出賽，現階段還有開賽容易不穩掉分的情形，希望她能透過聯賽調整感覺。（編輯：謝雅竹）1110528