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拔河金牌教練郭昇瀕臨癱瘓 立足場邊最佳勵志教材[影]

2022/8/6 10:12（8/6 10:46 更新）
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拔河代表隊總教練郭昇（左）坐在景美女中訓練場邊，宏亮的鞭策傳入選手耳裡，激勵選手拼命操練。中央社記者鄭清元攝 111年8月6日
拔河代表隊總教練郭昇（左）坐在景美女中訓練場邊，宏亮的鞭策傳入選手耳裡，激勵選手拼命操練。中央社記者鄭清元攝 111年8月6日
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（中央社記者龍柏安台北6日電）從醫生一度宣布癱瘓，到重新爬起並率領台灣女子拔河隊在今年世界運動會完成5連霸，郭昇一路走來，看在選手眼裡是最勵志的教材！「教練都這麼努力，我們憑什麼不努力。」

台灣女子拔河代表隊在台灣時間7月16日凌晨，在美國伯明罕世界運動會拔河女子540公斤級，以7連勝霸氣奪金，這也是台灣代表團本屆世運會唯一的金牌。

4年前郭昇騎著單車上武嶺，卻被酒駕的小貨車撞傷，一度被醫生宣布癱瘓，他在醫院待了足足10個月，靠著意志力重新爬起，今年更是帶領台灣女子拔河代表隊完成艱難的5連霸，連郭昇自己都說：「這是我執教生涯最艱困的挑戰。」

今年25歲的田嘉蓉，是兩屆世運會金牌班底，談到跟了9年的教練，一夕之間因一場車禍全變了調，她雖傷心，但也有更多驚喜，因為當郭昇重新回到河道旁，「那簡直就是奇蹟，太不可思議。」

個性開朗的董涵回憶，當年她一聽說教練出事，她的第一個想法就是：「挫屎，因為他是全隊的靈魂。」田嘉蓉也說，郭昇就是全隊的定心丸，有教練在場邊，她們就有底氣和信心。

綽號「濕紙巾」的施芷芯則說，當年教練出意外，她年紀還小、還沒進入景美，僅從學姐口中聽說，「當時情況很嚴重。」而當她知道整起事情始末，再轉頭看著場邊的教練，施芷芯說：「還是在場邊的教練最帥。」

事實上，今年台灣女子拔河代表隊在出征世運會前並不平靜，除隊員輪流確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），比賽前還有2名選手臨時退出，對士氣造成不小打擊，甚至一度擔心連霸可能會被中斷。

不過田嘉蓉看著教練從病床和輪椅，一步一步走回原來的位置，她強調：「教練的故事激勵了我們，我們這麼健康，更不應該逃避面對挑戰。」她並強調，當郭昇站在場邊，彷彿就有一股無形的力量，拔河繩的兩端，是一場9人對8人（拔河比賽8名選手上場）的角力。

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出征世運會之前，傳出了太多狀況與不確定性，黃俞安也承認，的確會擔心連霸中斷在她們手上，但她強調，雖然擔心，卻不會害怕，因為在她們的身旁，就有一個最棒的範例：「只有盡力過後，你才知道結果是怎樣。」

現在的郭昇，不用輔具就已能獨自緩慢行走，不過他主演的傳奇大戲還沒劇終，郭昇笑說：「我的下一個目標，是希望生活可以自理，也希望可以讓家裡的壓力不要這麼大。」（編輯：屈享平）1110806

拔河機上刻著創下的重量紀錄，時刻激勵著選手再創高峰。中央社記者鄭清元攝 111年8月6日
拔河機上刻著創下的重量紀錄，時刻激勵著選手再創高峰。中央社記者鄭清元攝 111年8月6日
拔河代表隊在豔陽下的景美女中訓練場刻苦訓練。中央社記者鄭清元攝 111年8月6日
拔河代表隊在豔陽下的景美女中訓練場刻苦訓練。中央社記者鄭清元攝 111年8月6日
田嘉蓉（右1）強調，當教練郭昇站在場邊，彷彿就有一股無形的力量，拔河繩的兩端，是一場9人對8人（拔河比賽8名選手上場）的角力。中央社記者鄭清元攝 111年8月6日
田嘉蓉（右1）強調，當教練郭昇站在場邊，彷彿就有一股無形的力量，拔河繩的兩端，是一場9人對8人（拔河比賽8名選手上場）的角力。中央社記者鄭清元攝 111年8月6日
選手們對著鏡頭比出雙手上的厚繭。中央社記者鄭清元攝 111年8月6日
選手們對著鏡頭比出雙手上的厚繭。中央社記者鄭清元攝 111年8月6日
長期的訓練，選手們的手上結著一層厚繭。中央社記者鄭清元攝 111年8月6日
長期的訓練，選手們的手上結著一層厚繭。中央社記者鄭清元攝 111年8月6日
天氣炎熱，選手們在大太陽底下操練，雖然頭頂有帳篷遮陽，選手們的臉上仍掛著成串汗珠。中央社記者鄭清元攝 111年8月6日
天氣炎熱，選手們在大太陽底下操練，雖然頭頂有帳篷遮陽，選手們的臉上仍掛著成串汗珠。中央社記者鄭清元攝 111年8月6日
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