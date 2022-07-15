蘇貞昌：買票影響選舉 加強查緝境外勢力加密貨幣

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（中央社記者劉建邦台北15日電）年底九合一選舉11月26日投票，行政院長蘇貞昌今天表示，若因賄選、假訊息及境外勢力或以加密貨幣買票等狀況都會影響選舉，檢警調廉等單位務必加強及執行查察等選務工作。

蘇貞昌、法務部長蔡清祥、中央選舉委員會主任委員李進勇、內政部長徐國勇、警政署長黃明昭等人，出席在警政署召開「111年地方公職人員選舉檢警調廉政高層首長座談會」。

蘇貞昌致詞說，民主一定要經過選舉，若因賄選、暴力、賭盤等，會讓民主結果不正確，變成劣幣驅逐良幣，影響為人民服務團隊，要做好查察包含賄選、暴力、賭盤等工作。

他指出，隨時代不同，影響選舉因素包含境外勢力、假訊息或透過加密貨幣買票等，拜託並要求相關單位務必做好查察工作。

蘇貞昌說，檢警調廉等單位面對今年底選舉要拿出各種方法、能力、決心執行查察，很多首長才新上任，可趁此機會，展現功夫，選後將有盤整，會以成績好壞，作為考慮盤整因素之一。

他表示，政府有能力是因團隊合作，希望相關單位不要爭功諉過，拜託主辦機關與司法系統聯繫，讓政府查察賄選成果，經法院快速審判，讓不適當人選不要久留位置，這也是人民期待。

李進勇致詞說，今年選舉除地方公職人員選舉外，還有憲法增修條文修正案的公民複決投票，選務龐大，期待警政、內政、法務等機關如過去一樣全力協助。

他表示，台灣是民主成熟社會，仍有很多危險因子威脅民主根基，以選舉而言，傳統狀況如賄選、暴力屢見不鮮嚴重影響選舉公平性，假訊息傳播也影響選舉正確性，尤其境外勢力滲透及資金干擾更會影響民主。（編輯：方沛清）1110715